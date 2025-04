Amici 24: Alessandra Celentano torna all'attacco contro Francesco, la dura reazione di Emanuel Lo (VIDEO)

News VIP

In vista della settima puntata del Serale di Amici 24, che andrà in onda sabato 3 maggio 2025 su Canale 5, la maestra Alessandra Celentano ha lanciato un nuovo guanto di sfida a Francesco Fasano, il talentuoso ballerino del nuovo team capitanato da Lorella Cuccarini, Emanuel Lo, Anna Pettinelli e Deborah Lettieri.

Il nuovo guanto di sfida della maestra Celentano

Nella scuola di Amici 24 sono arrivati nuovi guanti di sfida. In vista della settima puntata del Serale, che vedrà subito l'eliminazione di uno tra Chiara Bacci e TrigNO, la maestra Alessandra Celentano ha deciso di mettere nuovamente alla prova Francesco Fasano. Il ballerino del team capitanato da Lorella Cuccarini, Emanuel Lo, Anna Pettinelli e Deborah Lettieri dovrà scontrarsi con Alessia Pecchia in una coreografia di latino americano, più precisamente in un cha cha:

Come avrai notato non ti sono arrivati i miei guanti, ma la finale è vicina e io cerco di fare di tutto per tutelare i miei ragazzi al massimo, tanto so che ti difendi da solo con la tua danza. Ho deciso di lanciarti un guanto di latino americano, un bel cha cha contro Alessia! So bene che non ci sarà paragone ed è proprio per questo che lo schiero, il gioco è anche questo e so che tu ne sei assolutamente consapevole.

"È difficile, povero Francesco" ha esordito Alessia dopo aver visto la coreografia. "Non so che dire, lo accetterò, ma di vincere non se ne parla proprio. Mi metterò in gioco" ha dichiarato Francesco visibilmente preoccupato, ma deciso a prepararlo. Dopo aver rivelato il suo pensiero a Maria De Filippi, il ballerino ha raggiunto Emanuel Lo, che senza mezzi termini ha criticato il compito assegnato dalla maestra Celentano: "Non ha senso, è una presa in giro. Io non lo accetterei, mi prendo io la responsabilità". Il professore di ballo ha quindi deciso di rifiutare il guanto. Come reagirà la giuria del Serale e soprattutto Alessandra?

I ragazzi ancora in gara al Serale

Cresce l'attesa per la nuova e imperdibile puntata del Serale di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla sua 24esima edizione. Finalmente il pubblico conoscerà il destino di Chiara e TrigNO. Per chi non lo sapesse, infatti, nel corso dell'ultimo appuntamento il giudice Cristiano Malgioglio si è rifiutato di votare, costringendo a posticipare l'eliminazione.

Vista la mancata eliminazione della scorsa puntata, i ragazzi in corsa per la vittoria finale sono ancora otto: Antonia Nocca, Jacopo Sol, Alessia Pecchia, Daniele Doria e Chiara Bacci per la squadra capitanata da Rudy Zerbi e la maestra Alessandra Celentano; Francesco Fasano, Nicolò Filippucci e TrigNO (Pietro Bagnadentro) per il nuovo team di Lorella Cuccarini, Emanuel Lo, Anna Pettinelli e Deborah Lettieri. L'appuntamento è per sabato 3 maggio 2025 in prima serata su Canale 5.

