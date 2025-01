Amici 24, Anna Pettinelli torna all'attacco contro Luk3, che sbotta: "Assurdo, mi prende in giro" (VIDEO)

News VIP

In vista della nuova puntata del pomeridiano di Amici 24, la coach Anna Pettinelli ha deciso di mettere nuovamente alla prova Luk3, provocando la dura reazione dell'allievo e di Lorella Cuccarini.

Luk3 è finito nuovamente nel mirino di Anna Pettinelli. In vista della nuova puntata del pomeridiano di Amici 24, che andrà in onda domenica 2 febbraio 2025 su Canale 5, la professoressa di canto della scuola ha deciso di mettere alla prova il giovane cantante del team di Lorella Cuccarini su un brano in inglese.

Nuovo compito per Luke da parte di Anna Pettinelli

Nel daytime di oggi di Amici 24, Luk3 ha ricevuto la famosa busta blu da parte di Anna Pettinelli. In vista della nuova puntata del pomeridiano, la professoressa di canto del talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi ha deciso di mettere alla prova il giovane cantante e allievo di Lorella Cuccarini assegnandogli un brano difficilissimo di Rihanna, ovvero "Love on the brain":

Il Serale si avvicina e bisogna essere preparati a tutto. Ti assegno un pezzo vero in cui serve voce, intonazione e flow...tutte cose che ti mancano.

Il brano scelto dalla Pettinelli non è stato per niente apprezzato da Luk3. Visibilmente nervoso e destabilizzato, il giovane cantante della 24esima edizione di Amici si è lasciato andare a uno sfogo con i suoi compagni di scuola in cui ha riconosciuto la difficoltà del pezzo, impossibile da fare per la sua vocalità. "È assurdo dai...Dallo a Trigno questo pezzo prima di darlo a me, vediamo come lo canta!" ha tuonato Luca, che ha poi criticato il comportamento della professoressa di canto "Non mi sento nessuno, però se mi dai due compiti così mi stai prendendo in giro!".

Non contento. Luca ha poi chiesto di potersi confrontare con la sua coach Lorella Cuccarini. Pur trovando quella di Anna una chiara provocazione, l'amata professoressa di canto del talent show di Maria De Filippi ha invitato il suo allievo ad accettare e affrontare il compito a testa alta. Luk3 riuscirà a convincere la Pettinelli? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del pomeridiano, che andrà in onda domenica 2 febbraio 2025 alle 14 su Canale 5.

La classe di Amici 24

Con l'uscita di scena di Alessio, che è stato costretto ad abbandonare la scuola di Amici 24 a causa di un grave infortunio al piede, e l'ingresso del ballerino Antonio, i talenti che dovranno fare di tutto per tenersi il banco, convincendo sia i professori che i giudici esterni che valuteranno le loro esibizioni nelle varie sfide domenicali sono: Chiamamifaro, Vybes, Jacopo Sol e Antonia del team Rudy Zerbi; Mollenbeck, SenzaCri e Luk3 del team di Lorella Cuccarini; Niccolò, Deddè e TrigNO del team di Anna Pettinelli.

Per quanto riguarda, invece, la categoria ballo, i ballerini in gara sono: Alessia, Daniele e Chiara del team della maestra Alessandra Celentano; Francesca, Antonio e Dandy del team di Deborah Lettieri; Giorgia del team di Emanuel Lo.

Ricordiamo che il successo del talent show di Canale 5 è davvero inarrestabile! Anche l'ultima puntata del pomeridiano ha infatti battuto il record, segnando una share del 24.43% pari a 3 milioni 467 mila. Ottimo risultato anche sui giovani, sul target 15-19 anni la share svetta al 42.53% mentre sul target 15-34 anni la share supera il 31%.

