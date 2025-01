Amici 24, le prime parole social di Alessio Di Ponzio dopo l'uscita dalla scuola: "Tornerò ancora più forte"

News VIP

Il ballerino Alessio Di Ponzio è stato costretto a lasciare la scuola di Amici 24 per un grave infortunio al piede: ecco le prime dichiarazioni sui social dell'ormai ex allievo di Emanuel Lo.

Alessio Di Ponzio è ufficialmente fuori dalla scuola di Amici 24. Il giovane e talentuoso ballerino della squadra di Emanuel Lo è stato costretto ad abbandonare definitivamente il talent show di Maria De Filippi a causa di un grave infortunio al piede.

Alessio torna sui social dopo il ritiro forzato da Amici

Con grande sorpresa e dispiacere di tutti, Alessio Di Ponzio è stato costretto a ritirarsi da Amici, il talent show di Canale 5 giunto alla sua 24esima edizione. Il giovane allievo si è fatto male durante una lezione di ballo e, stando alle parole di Maria De Filippi, dovrà operarsi e poi stare fermo per ben sette settimane prima di poter tornare ad appoggiare il piede a terra.

Trattandosi di una lunga convalescenza per Alessio, è impossibile pensare a una ripresa del percorso all’interno di Amici soprattutto in vista dell'inizio del Serale. Non tutto è perduto, però, visto che la produzione gli ha dato la possibilità di tornare il prossimo anno come allievo. Dopo Emanuel Lo, a commentare la sua uscita di scena ci ha pensato il diretto interessato, che ha pubblicato un lungo post sui social in cui ha fatto un bilancio della sua intensa esperienza e ringraziato tutti per l'affetto e il sostegno ricevuto in questi mesi:

Il mio percorso ad Amici quest’anno finisce qui, propio ora che stavo iniziando a credere di più in me stesso, non credevo che un salto e un atterraggio sbagliato potessero portare a tutto questo. Il dispiacere è immenso ma nonostante tutto so che troverò la luce e la forza per andare avanti, quando si tratta della danza, quindi della mia vita non c’è niente che mi abbatte, nemmeno questo lo farà, andrò avanti e ritornerò l‘anno prossimo più forte che mai oltre che per me stesso, anche per tutte quelle persone che anche con un semplice messaggio mi hanno mostrato il loro supporto.

La classe di Amici 24

Con il recente ingresso nella scuola del ballerino Antonio e l'uscita di scena di Alessio Di Ponzio, che è stata un duro colpo per Emanuel Lo, i talenti che dovranno fare di tutto per tenersi il banco, convincendo sia i professori che i giudici esterni che valuteranno le loro esibizioni nelle varie sfide domenicali sono: Chiamamifaro, Vybes, Jacopo Sol e Antonia del team Rudy Zerbi; Mollenbeck, SenzaCri e Luk3 del team di Lorella Cuccarini; Niccolò, Deddè e TrigNO del team di Anna Pettinelli.

Per quanto riguarda, invece, la categoria ballo, i ballerini in gara sono: Alessia, Daniele e Chiara del team della maestra Alessandra Celentano; Francesca, Antonio e Dandy del team di Deborah Lettieri; Giorgia del team di Emanuel Lo.

Anche l'ultima puntata del pomeridiano di Amici ha battuto il competitor, segnando una share del 24.43% pari a 3 milioni 467 mila. Ottimo risultato anche sui giovani, sul target 15-19 anni la share svetta al 42.53% mentre sul target 15-34 anni la share supera il 31%. L'appuntamento con i ragazzi del fortunato talent show di Maria De Filippi è per domenica 2 febbraio 2025 alle 14 su Canale 5.

