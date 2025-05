Amici 24, Anna Pettinelli scrive a TrigNO dopo la finale: "Adesso spacca tutto"

News VIP

Subito dopo la finalissima della 24esima edizione di Amici, Anna Pettinelli ha deciso di intervenire sui social e fare una dolce dedica a TrigNO, che ha vinto la categoria canto del talent show di Maria De Filippi.

Daniele Doria è il vincitore assoluto della 24esima edizione di Amici. Secondo posto per il cantante TrigNO (Pietro Bagnadentro) che ha vinto la categoria canto. A commentare sui social il trionfo del cantante è arrivata la sua coach Anna Pettinelli, che gli ha fatto una dolce dedica sui social.

La dedica di Anna Pettinelli a TrigNO

Ieri, domenica 18 maggio 2025, in diretta su Canale 5 è andata in onda la finalissima della 24esima edizione di Amici. Una finale davvero inaspettata e tutta al maschile, che ha tenuto tutti col fiato sospeso fino all'ultimo. A sorpresa, a trionfare è stato il giovane e talentuoso ballerino Daniele Doria. Secondo posto per il travolgente TrigNO (Pietro Bagnadentro), che ha battuto la sua collega Antonia Nocca, trionfando così nella categoria canto.

Grandi soddisfazioni per Pietro che si è portato a casa il Premio della Critica, offerto da Enel del valore di 50mila euro in gettoni d'oro decretato da una giuria composta dalle principali testate giornalistiche, e il Premio Keep Dreaming offerto da Marlù del valore di 7mila euro in gettoni d'oro. Non solo. Essendo il vincitore della categoria canto, TrigNO si esibirà sul palco del Radio Zeta Future Hits Live e il prossimo 24 giugno con Shaggy e tutti gli altri finalisti di Amici 24.

A commentare il trionfo di TrigNO è arrivata prontissima la sua coach Anna Pettinelli. A distanza di qualche ore dall'ultima puntata del Serale, infatti, la professoressa di canto del fortunato talent show di Maria De Filippi è intervenuta sui social pubblicando una dolce dedica per il cantante: "Una storia di anelli. Lui me ne ha regalato uno entrando ad Amici. Ho pensato che ne dovesse avere uno anche lui. Go Pietro go! Adesso spacca tutto".

Nicolò Filippucci commenta la vittoria di Daniele e di TrigNO nella categoria canto

La 24esima edizione di Amici si è conclusa con un bellissimo ed emozionante scontro finale tutto al maschile. A commentare la vittoria di Daniele Doria e il trionfo di TrigNO nella sua categoria è arrivato l'ex allievo Nicolò Filippucci. Dopo Anna Pettinelli, infatti, anche il giovane e talentuoso cantante escluso ingiustamente durante la semifinale del talent show di Maria De Filippi è intervenuto sui social per fare due dolci dediche ai suoi compagni di avventura.

"Te la meriti tutta" ha scritto Nicolò commentato la vittoria assoluta di Daniele. "Fratello" ha scritto invece a Pietro Bagnadentro con accanto un cuore rosso, segno evidente del grande affetto e della stima esistente tra i due protagonisti di Amici 24. Sono in molti a sperare ora di rivederli insieme in qualche altro fantastico duetto.

