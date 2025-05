Amici 24, Daniele Doria trionfa: le prime dichiarazioni del ballerino dopo la vittoria (VIDEO)

News VIP

Le prime dichiarazioni del giovane e talentuoso ballerino vincitore della 24esima edizione di Amici, Daniele Doria: "Per me nulla era scontato, ringrazio tutti e la maestra perché è grazie a lei se ora sono qui".

La 24esima edizione di Amici si è conclusa con la vittoria del giovane e talentuoso ballerino Daniele Doria. L'allievo della maestra Alessandra Celentano ha inaspettatamente sbaragliato tutta la concorrenza nell'ultima puntata del Serale aggiudicandosi il montepremi finale del valore di 150mila euro in gettoni d'oro.

Le prime parole di Daniele dopo la vittoria ad Amici

Daniele Doria è il vincitore assoluto di Amici 24. Una finalissima davvero sorprendente e tutta al maschile. Il giovane allievo della squadra capitanata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, infatti, si è scontrato al duello finale con il cantante TrigNO (Pietro Bagnadentro), che si è portato a casa il Premio di categoria del valore di 50mila euro in gettoni d'oro e il Premio delle Radio. Ecco cosa ha rivelato il ballerino subito dopo la vittoria del talent show di Maria De Filippi:

Volevo ringraziare tutti, ora mi impappino sicuro...grazie a tutti! Continuo a dire che per me è tutto inaspettato, nulla era scontato. Ringrazio ogni singola persona che lavora qua dentro, sono tantissime persone con un cuore enorme a cui voglio veramente bene. Ringrazio la maestra perché è grazie a lei se ora sono qui con questa (la coppa ndr). A tutti voi...

Dopo aver ringraziato la sua coach Alessandra e tutte le persone che lavorano davanti e dietro le quinte del fortunato talent show di Maria De Filippi, Daniele ci ha tenuto a dedicare la sua vittoria alla sua famiglia, che l'ha sempre sostenuto e supportato:

Ci tenevo a dedicare questa coppa alla mia famiglia, che mi sta guardando a casa...e volevo dire a mio fratello che ce l'abbiamo fatta! - ha concluso il ballerino con la voce rotta dal pianto - E soprattutto grazie a Maria.

Daniele vince Amici 24

Daniele Doria ha 18 anni, è nato ad Aversa, ma vive a Roma. Appassionato di danza fin da piccolo, si è formato presso l'Accademia Art Village. Fortemente voluto dalla maestra Alessandra Celentano, il suo percorso nella scuola è stato molto intenso e segnato anche da un brutto infortunio, che ha messo a rischio la sua partecipazione al Serale. Grazie alla sua passione, talento e grinta è tornato più forte di prima!

Il ballerino, infatti, è riuscito ad accedere alla finalissima e vincere. Daniele ha battuto inaspettatamente prima Francesco Fasano e Alessia Pecchia e poi in finalissima anche il cantante TrigNO (Pietro Bagnadentro). Un risultato davvero sorprendente e super meritato visto il grandissimo talento del ragazzo! La vittoria, che ha dedicato in primis alla sua famiglia, è il simbolo che con la determinazione e l'impegno si può arrivare davvero in alto e conquistare tutti.

