Amici 24, accesa lite tra Alessandra Celentano e Deborah Lettieri: "Non ti devi permettere" (VIDEO)

News VIP

In vista della quarta puntata del Serale di Amici, Alessandra Celentano ha lanciato un nuovo guanto di sfida a Francesca. Le parole della maestra, però, hanno ferito la ballerina e provocato la dura reazione di Deborah Lettieri.

Scintille nella scuola di Amici 24 tra Alessandra Celentano e Deborah Lettieri. Il motivo? La lettera del guanto di sfida lanciato dalla maestra di danza classica ha fatto crollare la giovane ballerina Francesca Bosco e provocato la dura reazione della sua insegnante.

Caos ad Amici 24: Francesca in lacrime per il guanto di Alessandra Celentano

In vista della quarta puntata del serale di Amici 24, che andrà in onda sabato 12 aprile 2025, Alessandra Celentano ha deciso di lanciare un nuovo guanto di sfida che vedrà protagoniste Chiara Bacci e Francesca Bosco. Ad accompagnarlo una lettera molto dura e critica, che ha letteralmente spiazzato e destabilizzato l'allieva di Deborah Lettieri:

Ti trovo peggiorata sotto tutti i punti di vista. Ti manca tutto, ma hai sottovalutato l’importanza della tecnica. Il mondo è pieno di danzatrici mediocri come te. Non ti trovo per nulla obiettivo o oggettiva, perché consideri le situazioni solo per come ti conviene.

Dopo aver visto il guanto lanciato dalla Celentano, Francesca non ha nascosto il suo disappunto per il modo in cui è stata trattata sottolineando come le parole della maestra siano distruttive e prive di motivazione. Una situazione che ha provocato la reazione anche degli altri allievi della scuola. Se TrigNO si è detto d'accordo con la sua compagna di squadra, i ballerini Daniele, Chiara e Alessia hanno cercato di farle comprendere il punto di vista della professoressa. Quest’ultima, in particolar modo, le ha fatto anche notare che la Lettieri scrive dure lettere in cui sottintende cose spiacevoli. A dire la sua anche Jacopo Sol, che si è schierato apertamente dalla parte della sua amata fidanzata.

Deborah Lettieri e la maestra Celentano ai ferri corti

Il guanto di sfida lanciato da Alessandra Celentano ha creato il caos ad Amici 24. La situazione è completamente degenerata quando Francesca Bosco, dopo essersi sfogata con i suoi compagni di scuola, si è confrontata con la sua coach Deborah Lettieri. La professoressa di ballo del team PettiLetti ha letto la lettera e, dispiaciuta per le lacrime della sua allieva, si è scagliata furiosa contro la sua collega.

"Ma come si permette? Quanta cattiveria c’è in questa lettera?!" ha tuonato la Lettieri contro la maestra Celentano. Il confronto tra Deborah e Francesca non è passato inosservato ad Alessandra, che ha chiesto di poter parlare immediatamente con entrambe e chiarire una volta per tutte la sua posizione:

Leggi anche Vybes rivela qual è stato il momento più bello vissuto nella scuola di Amici

Tutto ciò che dico è sempre e solo riferito alla danza, a Francesca ballerina e non persona, di cui non mi interessa nulla. Lei è peggiorata ed è una cosa visibile, che tu sia mediocre lo penso. La dignità di cui parla è quella della dignità dello stile di danza. Non ti devi permettere di dire che c’è cattiveria. Devi stare molto attenta a quello che dici, che non parli con una ragazzina! Tu parli della persona e non di danza, quindi devi stare molto attenta.

Non contenta, Deborah ha poi deciso di lanciare un messaggio ad Alessandra a modo suo. Un gesto che non ha minimamente toccato la maestra di danza classica, che è rimasta ferma sulla sua posizione. Chi, tra le due ballerine della scuola, riuscirà a convincere la giuria e portare un punto alla propria squadra? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del Serale, che andrà in onda il prossimo sabato 12 aprile 2025 in prima serata su Canale 5. Ricordiamo che i talenti in gara sono: Chiamamifaro (Angelica Gori), Antonia Nocca, Jacopo Sol, Alessia Pecchia, Daniele Doria e Chiara Bacci per la squadra Zerbi-Cele; Senza Cri (Cristiana Carella) e Francesco Fasano per il team CuccaLo; Nicolò Filippucci, TrigNO (Pietro Bagnadentro) e Francesca Bosco per la squadra PettiLetti.

Scopri le ultime news su Amici.