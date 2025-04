Amici 24, Anna Pettinelli parla del rapporto con Deborah Lettieri e svela: "Sono offesa, vorrei delle scuse da Rudy Zerbi"

News VIP

Ospite dell'ultima puntata di Verissimo, la professoressa di Amici, Anna Pettinelli, ha parlato del rapporto con Rudy Zerbi, rivelando di essere offesa per il comportamento assunto dal collega nei suoi confronti.

Manca sempre meno alla quarta puntata del Serale di Amici 24, che andrà in onda sabato 12 aprile 2025 su Canale 5. Nell'attesa, Anna Pettinelli ha rilasciato un'intervista a Verissimo in cui ha parlato della sua attuale esperienza nel talent show di Maria De Filippi e parlato del rapporto burrascoso con il collega Rudy Zerbi.

La confessione di Anna Pettinelli sul rapporto con Rudy Zerbi

Anna Pettinelli e Deborah Lettieri sono Le PettiLetti, le coach della squadra del Serale formata da Nicolò Filippucci, TrigNO (Pietro Bagnadentro) e Francesca Bosco. Intervistate da Silvia Toffanin durante l'ultima puntata di Verissimo, le due professoresse di Amici hanno parlato della loro esperienza nel talent show di Maria De Filippi e di come le loro forti personalità, diverse ma complementari, possano diventare un punto di forza. La prima a prendere la parola è stata la speaker radiofonica che ha ammesso:

Siamo completamente diverse, io sono la solita testa calda mentre lei è quella più riflessiva ed educata. Lei prova la riconciliazione, ma troviamo sempre un equilibrio. Ho grande passione, io sento la responsabilità, l'anima e i sogni dei ragazzi. Soffro con loro, sono la loro prima e ultima fan. Ho rapporti anche con i ragazzi delle passate edizioni.

Dopo aver raccontato della bella sintonia trovata con Deborah e del grande affetto che prova nei confronti dei ragazzi della scuola, la Pettinelli ha parlato del suo rapporto turbolento con il collega Rudy Zerbi, con il quale litiga da ormai diversi anni nello studio di Amici:

Non c'è nessun rapporto tra noi. Peggio degli anni scorsi, me ne ha fatte di cotte e di crude. Sono offesissima con lui, neanche lo saluto perché sono offesa. Dice cose a vanvera. Ho questa sensazione di essere profondamente offesa con lui. Vorrei delle scuse, quest'anno ha esagerato.

I ragazzi ancora in gara al Serale di Amici 24

La terza puntata del Serale di Amici 24, che ha ottenuto il 27.94% di share pari a 3 milioni 858 mila spettatori, ha visto l'eliminazione definitiva del cantante Luk3 (Luca Pasquariello). Il giovane e amatissimo allievo della squadra capitanata da Emanuel Lo e Lorella Cuccarini ha perso al ballottaggio finale contro il cantante TrigNO ed è stato costretto ad abbandonare il fortunato talent show di Maria De Filippi.

Con l'uscita di scena di Luk3, i ragazzi in corsa per la vittoria finale sono 11: Chiamamifaro (Angelica Gori), Antonia Nocca, Jacopo Sol, Alessia Pecchia, Daniele Doria e Chiara Bacci per la squadra capitanata da Rudy Zerbi e la maestra Alessandra Celentano; Senza Cri (Cristiana Carella) e Francesco Fasano per il team di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo; Nicolò Filippucci, TrigNO e Francesca Bosco per la squadra di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri. L'appuntamento è per il prossimo sabato 12 aprile 2025 in prima serata su Canale 5 con la quarta puntata del Serale.

