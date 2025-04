Amici, Rudy Zerbi finisce nel mirino di un ex allievo: "Incoerente"

News VIP

Il cantante ed ex allievo di Amici, Luca Napolitano, racconta le difficoltà nel suo percorso artistico dopo la partecipazione al talent show e confessa di star pensando di tornare in Tv.

Luca Napolitano è stato uno dei protagonisti di Amici 2008. Intervistato da Fanpage, il cantante si è raccontato senza filtri, parlato delle difficoltà incontrate dopo la sua partecipazione al fortunato talent show di Maria De Filippi e lanciato una frecciatina ai professori di canto della scuola.

La frecciatina di Luca Napolitano ai professori di canto di Amici 24

Ieri, sabato 5 aprile 2025, è andata in onda la terza puntata del Serale di Amici 24. Tra i professori della scuola anche Rudy Zerbi, che nelle ultime ore è finito nel mirino di un ex allievo dell'ottava edizione del talent show di Canale 5. Stiamo parlando di Luca Napolitano che, in un'intervista rilasciata a Fanpage, ha lanciato una frecciata ai professori di canto della scuola, in particolar modo a Rudy Zerbi:

Credo che in loro ci sia un po' di ipocrisia, sanno di essere personaggi televisivi e quindi cercano di creare polemica, anche dove non c'è. Zerbi ha detto spesso cose che poi si è rimangiato, ho trovato molta incoerenza nei suoi comportamenti, soprattutto per la sua posizione riguardo l'uso dell'autotune. Tra l'altro, lui ha sempre dato peso all'emozione che un artista è in grado di trasmettere, ma a un certo punto ha iniziato a dare risalto alla tecnica, fa un po' come gli pare. Non è giusto.

Luca ha poi ricordato la sua esperienza nella scuola di Amici. Esperienza caratterizzata anche dalla relazione nata con la ballerina Alice Bellagamba. A proposito delle storie d'amore tra i concorrenti che rientrano tra gli aspetti più attenzionati dai fan del programma, il cantante ha confessato:

Eravamo solo dei ragazzi, ci siamo trovati a vivere contemporaneamente un percorso artistico e a provare un sentimento reale. La coppia, se non è solida, con un'esposizione così alta, crolla. I concorrenti dovrebbero tenere presente che il gossip può dare visibilità, ma può anche toglierla, perché la gente comincia a seguirti per motivi che prescindono dall'arte. Il rischio è che diventi conosciuto per la storia e non per quello che sai davvero fare.

I ragazzi del Serale di Amici 24

La terza puntata del Serale di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla sua 24esima edizione, ha visto l'eliminazione definitiva di Luk3 (Luca Pasquariello). Il cantante ha perso al ballottaggio finale contro TrigNO (Pietro Bagnadentro) ed è stato costretto a lasciare definitivamente la scuola più seguita e amata d'Italia.

Ricordiamo che con l'uscita di scena di Luk3, Asia De Figlio, Vybes (Gabriel Monaco) e Raffaella Mitaritonna, i talenti ancora in gara sono 11. Chiamamifaro (Angelica Gori), Antonia Nocca, Jacopo Sol, Alessia Pecchia, Daniele Doria e Chiara Bacci per la squadra capitanata da Rudy Zerbi e la maestra Alessandra Celentano; Senza Cri (Cristiana Carella), Luk3 (Luca Pasquariello) e Francesco Fasano per il team di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. E infine Nicolò Filippucci, TrigNO (Pietro Bagnadentro) e Francesca Bosco per la squadra di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri. L'appuntamento con i ragazzi di Amici 24 è per il prossimo sabato 12 aprile 2025 in prima serata su Canale 5.

