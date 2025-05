Amici 24, Amadeus confessa: ''Devo ringraziare Maria De Filippi''

News VIP

Amadeus, giudice di Amici, parla dell’esperienza nel talent show di Maria De Filippi poi racconta il nuovo show Like a Star.

Amadeus è uno dei giudici del serale di Amici, un’emozione unica e un ruolo che, come confessa, ricopre solo per amore di Maria De Filippi. Mentre parla del talent show di Canale 5, il presentatore si prepara per Like a Star che sbarca su Nove il 14 maggio 2025. Ecco cosa ha raccontato.

Amici 24, Amadeus e il ruolo di giudice: perché ha accettato

Dopo aver lasciato la Rai per firmare un contratto con Warnern Bors. Discovery, approdando su Nove, Amadeus ha sorpreso tutti accettando l’invito di Maria De Filippi. È proprio lui, al fianco di Cristina Malgioglio e Elena D’Amario, uno dei giudici del Serale del talent show di Canale 5, e il pubblico lo adora senza mezze misure. Certo grazie agli anni trascorsi come direttore artistico del Festival di Sanremo, portando alla luce la kermesse musicale italiana che per anni aveva sistematicamente allontanato i giovani, Amadeus ha le carte in regola per giudicare i giovani talenti di Amici ma non sempre questo è un compito semplice. Ecco, infatti, come ha commentato il presentatore a Tv Sorrisi e Canzoni il suo ruolo di giudice:

“È la prima volta e lo avrei fatto solo per Amici. Devo ringraziare Maria De Filippi per avermi fatto vivere questa esperienza in mezzo a tanti giovani, e Mediaset per avermi ospitato. Ad Amici cerco di sfruttare l’esperienza fatta come direttore artistico di Sanremo, ma ho sempre trovato difficile scegliere. Là magari mi proponevano 400 tra i big e più di mille tra i giovani: era dira dire di no. Ad Amici è uguale: tutti i ragazzi danno il massimo, per cui sento di avere una grande responsabilità”.

Mentre Daniele si commuove pensandosi in semifinale, il Serale di Amici volge al termine e tra poco scopriremo chi sarà il vincitore assoluto di questo anno, e il vincitore delle due categorie di canto e ballo. Come sempre il talent show di Maria De Filippi è imprevedibile ma il pubblico è agguerrito e tifa per il proprio preferito, pronto a portarlo alla vittoria finale. Nel frattempo, Amadeus si prepara per un’altra sfida, questa volta su Nove.

Amadeus conduce Like a Star

Mentre si sta per concludere la sua esperienza come giudice nella nuova edizione di Amici, con tanti colpi di scena al Serale che tengono i fan del programma col fiato sospeso, Amadeus è a lavoro per portare Like a Star su Nove. Il presentatore ha raccontato di aver visto la versione inglese del programma e di essersi entusiasmato, ma come funziona? I concorrenti si esibiranno in gruppi e ogni squadra porta non solo una canzone famosa ma anche la sua interpretazione del cantante che la canta originariamente. Non si tratta, tuttavia, di imitatori e questo il conduttore ci tiene a sottolinearlo. Al fianco di Amadeus ci sarà una giuria composta da Serena Brancale, Rosa Chemical e Elio di Elio e le Storie Tese.

“Vorrei trovare un talento che possa entrare davvero nel mondo della musica. E sarebbe bello, alla fine della stagione, fare un grande concerto con tutti loro. Poi sono curioso di vedere la reazione dei cantanti famosi di cui i concorrenti eseguiranno le canzoni: penso che saranno lusingati, perché l’amore con cui le interpretano è palpabile”.

Mentre Guè Pequeno attacca il programma, riferendosi in particolare ad una vecchia diatriba con Elio, Amadeus spiega perché ha scelto di farsi affiancare proprio da questi giudici. Di Elio è un fan sfegatato e sa che il cantante è un grande esperto, ma anche ironico e divertente. Rosa Chemical lo ha vissuto ad uno dei suoi Sanremo e lo trova carismatico e d eclettico mentre Serena Brancale non la conosceva di persona ma conosceva benissimo le sue canzoni. Like a Star ci aspetta in prima serata, il 14 maggio 2025, su Nove.

