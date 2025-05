Amici 24, Daniele rivela: "Non mi aspettavo di arrivare in semifinale" (VIDEO)

News VIP

Daniele Doria crolla dopo la settima puntata del Serale di Amici 24: il ballerino del team Zerbi-Cele ha rivelato ai suoi compagni di temere di non riuscire ad arrivare in finale!

Sabato 10 maggio 2025 andrà in onda la semifinale di Amici 24. In corsa per la vittoria finale sei allievi: Francesco Fasano, Nicolò Filippucci, TrigNO (Pietro Bagnadentro), Antonia Nocca, Alessia Pecchia e Daniele Doria, che si è lasciato andare a una confessione inaspettata dopo l'ultima puntata del Serale.

Lo sfogo di Daniele

L'ultimo appuntamento Serale di Amici 24, che ha ottenuto uno share del 25.90% pari a 3 milioni 583 mila spettatori, ha visto l'eliminazione della ballerina Chiara Bacci e del cantante Jacopo Sol. Esito che ha letteralmente spiazzato Daniele Doria che, subito dopo la puntata, si è lasciato andare a uno sfogo con i suoi compagni di scuola in cui ha ammesso di temere di non riuscire ad arrivare in finale.

Commentando insieme a Luca Zanforlin le esibizioni e i giudizi ricevuti in studio durante la settima puntata del Serale, Daniele ha vuotato il sacco e rivelato le sue paure e insicurezze. Non solo. Il ballerino della squadra capitanata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi ha spiegato di essere felice per il percorso che sta facendo nella scuola, anche se non crede riuscirà a superare la semifinale:

Da tre puntate a questa parte ho la convinzione di uscire, ed è sempre più forte nella mia testa. Una cosa che però non sta succedendo, da una parte sono felice, dall’altra è come se avessi una reputazione di me totalmente sbagliata. È come se non credessi veramente in ciò che posso fare. E, secondo me, arrivato a questo punto dovrei cominciare a farlo, anche se non so come. Sono fiero comunque di stare ancora qui e felice, non me lo aspettavo.

A cercare di rassicurare e incoraggiare Daniele ci ha pensato la sua collega Alessia Pecchia, che ha esaltato le sue qualità artistiche. "In questo posto non ci regala niente nessuno, soprattutto ora che il livello è molto alto. Se lui è qua è perché se lo merita, e bravo e sta facendo bene. Quindi, deve crederci di più" ha ammesso la giovane latinista. Tuttavia, i telespettatori e fan del talent show di Maria De Filippi sembrano essere della stessa idea del ballerino. Sarà così?

I semifinalisti di Amici 24

Chiara Bacci e Jacopo Sol sono i due eliminati della settima puntata del Serale di Amici, il fortunato talent show di Maria De Filippi giunto alla sua 24esima edizione. Se la talentuosa ballerina della maestra Alessandra Celentano è stata costretta a lasciare definitivamente la scuola dopo essersi scontrata con il suo fidanzato TrigNO, l'allievo di Rudy Zerbi ha perso al ballottaggio finale contro la latinista Alessia.

Con l'uscita di scena della ballerina e del cantante, i talenti ancora in corsa per la vittoria finale sono sei: Antonia Nocca, Alessia Pecchia e Daniele Doria per la squadra capitanata da Rudy Zerbi e la maestra Alessandra Celentano; Francesco Fasano, Nicolò Filippucci e TrigNO (Pietro Bagnadentro) per il team di Lorella Cuccarini, Emanuel Lo, Anna Pettinelli e Deborah Lettieri. Chi riuscirà a volare in finale? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata, che andrà in onda il prossimo sabato 10 maggio 2025 in prima serata su Canale 5.

