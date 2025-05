Amadeus sotto attacco, Guè Pequeno critica il suo programma Like a Star

News VIP

Guè Pequeno senza filtri contro il nuovo programma di Amadeus, il talent show Like a Star in arrivo su Nove. Ecco cosa ha detto il rapper.

Mercoledì 14 maggio 2025, in prima serata su Nove, arriva Like a Star il nuovo talent show condotto da Amadeus, con una giura d’eccezione. Parlando di Elio, frontman di Elio e le Storie Tese che sarà tra i giudici di questo programma, Guè Pequeno si è lasciato andare ad una stoccata infuocata.

Like a Star arriva su Nove

Anche la Warner Bros. Discovery vuole il suo talent show e a chi affidarlo se non al direttore artistico del Festival di Sanremo più amato di sempre? Amadeus conduce Like a Star, in onda in prima serata su Nove a partire dal 14 maggio 2025. Il presentatore sarà affiancato da una giuria d’eccezione nella ricerca dei nuovi talenti canori d’Italia, composta da Serena Brancale, Elio di Elio e le Storie Tese e Rosa Chemical. In questo nuovo show canoro, i concorrenti dovranno dimostrare di saper cantare ma anche interpretare e portare sul palco nel miglior modo possibile gli artisti che hanno scelto di omaggiare. Il migliore si accaparrerà un montepremi da 50mila euro, un bel bottino senza dubbio, oltre che diventare un volto conosciuto sul piccolo schermo.

C’è grande attesa per questo programma dopo il flop di quelli che Amadeus ha preso in carico su Nove e che non hanno ottenuto lo share sperato. Il pubblico è sempre dalla parte del presentatore che, nonostante tutto, rimane uno dei volti più amati del piccolo schermo, ma c’è anche chi è pronto a lanciare frecciatine e critiche. Ecco di chi stiamo parlando.

Guè Pequeno contro il nuovo programma di Amadeus

Mentre continuano i lavori dietro le quinte per presentare Like a Star al pubblico, con la prima puntata in onda in prima serata su Nove dal 14 maggio 2025, Guè Pequeno ha lanciato una bella stoccata al programma condotto da Amadeus, soprattutto ad uno dei giudici ovvero Elio di Elio e le Storie Tese. Ospite del podcast Passa Dal BSMT di Gianluca Gozzoli, il rapper ha infatti commentato così:

“Non riesco a capire i cantanti che hanno criticato l’autotune e il rap. Tra questi mi sembra ci fosse Elio, che poi ho visto che è giudice di un programma che è una monnezza. Hai visto che programma fa adesso? Deve stare zitto“.

Ma da dove deriva tutto questo astio? Nel 2012, Elio ha criticato il singolo “P.E.S” dei Club Dogo, additando la canzone come volgare, e Guè non ha gradito attaccandolo su Twitter dove lo ha accusato di essere semplicemente geloso del loro successo. In generale, il cantante ha criticato la facilità con cui si apre del rap e della musica trap in negativo in Italia, anche da persone che non ne hanno una diretta cultura.