Amici 24, Alessia Pecchia torna sui social dopo la finale: "È solo l’inizio"

La latinista Alessia Pecchia torna sui social dopo la mancata vittoria ad Amici 24 e ringrazia tutti per l'affetto e sostegno ricevuto durante la sua partecipazione al talent show di Canale 5.

Alessia Pecchia è stata una delle protagoniste indiscusse della 24esima edizione di Amici. Da super favorita per la vittoria, però, la latinista e allieva della maestra Alessandra Celentano si è classificata terza: per lei è arrivato un invito di Roberto Bolle e un altro di Maria De Filippi, che le ha chiesto di rimanere nella scuola come professionista.

Alessia Pecchia pronta a tornare ad Amici come professionista

Domenica 18 maggio 2025 si è conclusa la 24esima edizione di Amici con la vittoria inaspettata di Daniele Doria. Secondo posto per TrigNO, che ha vinto la categoria canto, seguito da Alessia Pecchia, Antonia Nocca e Francesco Fasano. Tra tutti, però, la latinista è stata l'unica allieva a non aver ricevuto nessuna borsa di studio o proposta di lavoro. A rimediare ci ha pensato Maria De Filippi, che ha proposto alla ragazza di tornare nella scuola come ballerina professionista:

Mi chiamo Maria faccio da 25 anni lo stesso programma e questo programma è fatto di ballo e di canto, spesso vengono ragazzi giovani, c'è chi viene 7 volte come te e sbagliamo a non prenderli. Poi crescono e diventano bravissimi. Quando sono bravissimi gli si chiede se vogliono rimanere a fare i professionisti...

La proposta della De Filippi, che sarà valida a partire dalla prossima attesissima stagione del fortunato talent show di Canale 5, ha emozionato Alessia che, tra le lacrime, ha subito accettato. Una grandissima emozione e soddisfazione per la campionessa di latino americano che sognava da sempre di entrare a far parte del corpo di ballo dei professionisti!

Le prime dichiarazioni social di Alessia Pecchia

A distanza di qualche ora dalla finale di Amici 24, che ha visto trionfare il ballerino Daniele Doria, la latinista Alessia Pecchia è tornata sui social per fare un piccolo bilancio della sua lunga e intensa esperienza vissuta nella scuola e ringraziare tutti per l'affetto e il sostegno ricevuto in questi mesi. Nel post in questione, la ballerina non è riuscita a nascondere la sua felicità per la possibilità che le è stata data di tornare nella scuola come professionista il prossimo anno:

Per 8 mesi questo posticino è diventato casa e….. lo sarà ancora per un pò. Grazie alla famiglia di Amici per avermi fatto vivere un sogno. Grazie ad ogni singola persona che lavora in questa fabbrica dei desideri. GRAZIE AI VOSTRI SORRISI, GRAZIE AD OGNUNO DI VOI, PER IL SOSTEGNO, L’AMORE, LA STIMA. VI AMO ALLA FOLLIA, siete la mia FORZAAAA. È solo l’inizio Meteo di oggi: c’è tanto sole.

Tra i tanti commenti sotto al post, non è passato inosservato quello del fidanzato Luk3. "Piccola Pecchia" ha scritto il giovane cantante sui social. Un dolce gesto che conferma che la storia d'amore nata nella scuola di Amici tra i due allievi prosegue a gonfie vele anche lontano dalle telecamere.

