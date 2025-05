Amici 24: le prime parole di Alessia Pecchia, Antonia Nocca e Francesco Fasano dopo l'eliminazione dalla finalissima

News VIP

La latinista Alessia Pecchia, la cantante Antonia Nocca e il ballerino Francesco Fasano fanno un bilancio della loro esperienza nella scuola di Amici 24 dopo l'eliminazione dalla finalissima.

Daniele Doria è il vincitore assoluto di Amici 24! Secondo posto per TrigNO (Pietro Bagnadentro), che ha vinto la categoria canto e il Premio della Critica, seguito dalla latinista Alessia Pecchia, Antonia Nocca e Francesco Fasano. Ecco cosa hanno rivelato i tre finalisti subito dopo l'eliminazione dalla gara.

Le parole di Alessia, Francesco e Antonia dopo la vittoria di Daniele ad Amici

Ieri, domenica 18 maggio 2025, in prima serata su Canale 5 è andata in onda l'ultima puntata del Serale della 24esima edizione di Amici. Ad avere la meglio è stato il giovane ballerino Daniele Doria che ha inaspettatamente sbaragliato tutta la concorrenza aggiudicandosi il montepremi finale del valore di 150mila euro in gettoni d'oro.

A sorpresa, il primo allievo a dover abbandonare la gara è stato Francesco Fasano. Nonostante l’eliminazione a inizio serata, il talentuoso ballerino e ormai ex allievo di Emanuel Lo ha lasciato il talent show a testa altissima. Per lui sono arrivate ben quattro proposte: una borsa di studio per la compagnia americana Complexions a New York e un contratto da solista di due mesi con il Balletto del Sud, un’offerta da GCDancEvents e una proposta dall’Opera di Roma. Non solo. Anche Maria De Filippi lo ha invitato a tornare come professionista. Raggiunto dai microfoni di Witty dopo la sua uscita di scena, Francesco ha dichiarato:

Sono felicissimo di tutto il mio percorso. Sono grato alla vita, a Maria e ad Amici. È stato bellissimo entrare a far parte di questa famiglia, ho il cuore pieno. È finita benissimo perché ho dato il massimo. Ho avuto un mix potente di emozioni. Non mi sembrava vero essere in finale, questa esperienza la porto nel cuore. La cosa più bella è stata l'invito di Maria a tornare come professionista. Grazie a tutti!

La seconda eliminata della serata è stata Antonia Nocca, che ha conquistato ed emozionato tutti con un repertorio davvero vario. La cantante ed ex allieva di Rudy Zerbi, che non è riuscita a nascondere le lacrime in diretta, si è portata a casa il Premio della Critica, assegnato da una giuria di giornalisti e dal valore di 50mila euro in gettoni d'oro, il Premio Unicità offerto da Oreo, del valore di 30mila euro, e il Premio Marlù che è andato a tutti i finalisti. Intervistata da Witty dopo l'eliminazione, Antonia ha confessato:

Ci tenevo a vincere la categoria essendo così vicina, era un desiderio. Sono contentissima. Non vedo l'ora di vedere le persone fuori [...] Pensavo che era tutto nero, essere qui è fantastico. Sto iniziando anche a darmi dei buoni auguri, sono fiera di me.

Le prime dichiarazioni di Alessia Pecchia dopo la mancata vittoria

A grande sorpresa di tutti, Alessia Pecchia è stata battuta al televoto dal suo amico Daniele Doria ed è stata costretta ad abbandonare la finale di Amici 24! Un vero e proprio colpo di scena visto che, per molti, era la candidata alla vittoria. La latinista e campionessa di latino americano ha portato sul palco del Serale tutta la sua energia, il suo carisma e la sua determinazione, ma non è bastato. Prima di lasciare definitivamente la gara, la ballerina ha ricevuto l’invito di Roberto Bolle per esibirsi ad On Dance e quello di Maria De Filippi di entrare a far parte del corpo di ballo dei professionisti. Ai microfoni di Witty ha rivelato:

Un po' me l'aspettavo, mi ero preparata a una situazione del genere. È stato un percorso bellissimo. Amici ti permette di vivere di arte e di scoprirti nel profondo. È un percorso sia artistico che personale [...] Domani? Andrò a trovare Luk3. Ho sempre sognato di diventare una professionista di Amici, quindi oggi si è realizzato un sogno grandissimo. Ci rivediamo!

