Amici 24, Alessia in crisi per il guanto di sfida di Deborah Lettieri: la reazione di Alessandra Celentano e Francesca Tocca

La professoressa della scuola di Amici 24, Deborah Lettieri, ha lanciato un altro guanto di sfida ad Alessia Pecchia, destabilizzandola fortemente. Ecco cosa è successo nel talent show di Maria De Filippi.

Alessia Pecchia è finita nuovamente nel mirino di Deborah Lettieri. In vista della nuova puntata del Serale di Amici 24, la professoressa di ballo ha infatti deciso di lanciare un nuovo guanto di sfida alla talentuosa latinista della squadra capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, destabilizzandola.

Il dolore di Alessia

In vista della seconda puntata del Serale di Amici 24, che andrà in onda domani sabato 29 marzo 2025, Deborah Lettieri è tornata all'attacco contro Alessia Pecchia. La professoressa ha deciso di lanciare un nuovo guanto di sfida che vedrà protagoniste l'allieva della maestra Alessandra Celentano e Raffaella Mitaritonna. Entrambe le latiniste balleranno una rumba di coppia insieme al professionista Mattia Zenzola.

Una volta ricevuto in casetta l'abbigliamento che dovrà indossare per il guanto di sfida, Alessia è letteralmente crollata. Con le lacrime agli occhi, la ballerina del talent show di Maria De Filippi ha raccontato ai suoi compagni di scuola un episodio del passato che l'ha fatta molto soffrire: "Ho fatto ginnastica artistica per diversi anni e ho sofferto tanto. Dissero alla mia insegnante che ero cicciottella. Mi misi a dieta, per un'intera estate sono andata a correre tutti i giorni, ho perso 6 chili. È un loop in cui sono già passata. Con il tempo ho imparato ad accettarmi per quello che sono". Dopo essersi sfogata in casetta, la ragazza ha incontrato la maestra Celentano, che ha cercato di rassicurarla e non ha perso occasione di lanciare una bella frecciatina alla sua collega: "Tutto quello che dice contro di te, dovrebbe dirlo alla sua allieva".

Rassicurata dalle parole della Celentano, Alessia ha poi raggiunto i professionisti per iniziare le prove della coreografia. In sala, però, la ballerina è nuovamente crollata. "Ho sempre la sensazione di non sentirmi mai al massimo", ha confessato la giovane allieva a Francesca Tocca, che ha cercato di motivarla e a tirarla su di morale "Non ti puoi sentire bella, brava e sicura in tutte le coreografie". Alessia riuscirà a portare a termine la rumba e soprattutto a guadagnare il punto della giuria del Serale?

I ragazzi del Serale di Amici 24

Manca sempre meno alla seconda e attesissima puntata del Serale di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla sua 24esima edizione. Con l'uscita di scena improvvisa di Dandy Cipriano e l'eliminazione dalla scuola della giovane ballerina Asia De Figlio e del cantante romano Vybes, sono 13 i ragazzi in corsa per la vittoria finale.

Chiamamifaro (Angelica Gori), Antonia Nocca, Jacopo Sol, Alessia Pecchia, Daniele Doria e Chiara Bacci per la squadra capitanata da Rudy Zerbi e la maestra Alessandra Celentano; Senza Cri (Cristiana Carella), Luk3 (Luca Pasquariello) e Francesco Fasano per il team di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo; Nicolò Filippucci, TrigNO (Pietro Bagnadentro), Francesca Bosco e Raffaella Mitaritonna per la squadra di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri.

Stando alle anticipazioni dell'ultima registrazione del Serale, questa settimana ci sarà un solo eliminato. Daniele non si esibirà mai durante la serata, mentre Jacopo Sol riceverà un premio da 10 mila euro da investire nella sua carriera grazie a Neep di Enel. L'appuntamento è per sabato 29 marzo 2025 in prima serata su Canale 5. Non mancate!

