Amici 24, Lorella Cuccarini: "Maria De Filippi ha sempre ragione, ho tanta stima per lei"

L'amata professoressa di canto della scuola di Amici 24, Lorella Cuccarini, si sbilancia sul rapporto con Maria De Filippi, dedicandole parole piene di stima e affetto!

Lorella Cuccarini è uno dei volti più amati e apprezzati del piccolo schermo. Ospite nell'ultima puntata di Che tempo che fa, la showgirl e professoressa della 24esima edizione di Amici ha fatto un bilancio della sua lunga carriera artistica e dedicato parole di stima e affetto nei confronti di Maria De Filippi.

La dedica di Lorella Cuccarini a Maria De Filippi

Sabato 29 marzo 2025 andrà in onda una nuova e imperdibile puntata del Serale di Amici 24. Tra le professoresse della scuola anche Lorella Cuccarini che, ospite da Fabio Fazio a Che tempo che fa, ha celebrato la sua lunga carriera: dagli esordi alle esperienze più recenti, come l’avventura nel talent show di Maria De Filippi e il ritorno al Festival di Sanremo accanto ad Amadeus e Fiorello come co-conduttrice.

Parlando della sua esperienza ad Amici, Lorella ha colto l'occasione per parlare del rapporto instaurato con Maria e della profonda stima che nutre nei suoi confronti sia come donna che come professionista: "Maria de Filippi ha sempre ragione, ho tanta stima per lei. Le voglio bene, la stimo come donna e come professionista. Lavora su tanti progetti diversi, ma c'è per tutti, sempre".

La professoressa della scuola più amata e seguita d'Italia ha poi concluso affermando: "Lei riesce a guardarti negli occhi e capire se c'è qualcosa che non va. Ogni tanto ti butta lì delle cose, e lei ha sempre ragione. Non sbaglia mai". Dichiarazioni molto sentite, che avranno fatto sicuramente piacere alla De Filippi!

Deborah Lettieri sfida Alessia

La seconda puntata del Serale di Amici 24 si avvicina e e nella scuola sono arrivati nuovi guanti di sfida. Nel daytime di oggi, infatti, la latinista Alessia Pecchia ha ricevuto la famosa busta rossa da parte di Deborah Lettieri, che ha deciso di mettere nuovamente alla prova la talentuosa allieva della maestra Alessandra Celentano, chiedendole di preparare una rumba di coppia contro Raffaella Mitaritonna:

Un nuovo guanto per te: rumba in coppia. L'ho scelto perché nella rumba il movimento deve essere fluido, morbido e pieno...quindi, inutile dirlo, che Raffaella gioca in un altro campionato [...] Una ballerina di latino con le gambe sempre coperte non si è mai vista. E tu, con la bellezza che hai, non hai bisogno di nasconderti. Ti aspetto in pista.

Il guanto lanciato dalla Lettieri, però, ha fatto storcere il naso ad Alessia. Parlando con Luk3 e i suoi compagni di scuola, la latinista ha infatti affermato: "Se vuole mettermi contro di lei, non c'è riuscita. Forse, a differenza di come è lei con gli allievi, tra me e la maestra c'è dialogo. Io conosco mia madre, non mi farà litigare con lei". Chi, tra Alessia e Raffaella, riuscirà a convincere e conquistare la giuria del Serale?.

Ricordiamo che con l'uscita di scena di Vybes e Asia De Figlio, i ragazzi ancora in gara ad Amici sono: Chiamamifaro (Angelica Gori), Antonia Nocca, Jacopo Sol, Alessia Pecchia, Daniele Doria e Chiara Bacci per la squadra capitanata da Rudy Zerbi e la maestra Alessandra Celentano; Senza Cri (Cristiana Carella), Luk3 (Luca Pasquariello) e Francesco Fasano per il team di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo; Nicolò Filippucci, TrigNO (Pietro Bagnadentro), Francesca Bosco e Raffaella Mitaritonna per la squadra di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri. L'appuntamento è per sabato 29 marzo 2025 in prima serata su Canale 5.

