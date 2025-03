Amici 24, Anticipazioni Serale: gli ospiti e l'eliminato della seconda puntata

News VIP

Ecco cosa è successo nel corso della seconda registrazione del Serale di Amici 24 e chi, dopo Vybes e Asia, sono stati gli allievi costretti a lasciare definitivamente il talent show di Maria De Filippi.

Oggi, giovedì 27 marzo 2025, è stata registrata la seconda puntata del Serale di Amici, il popolare talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi e giunto alla sua 24esima edizione. Ospiti d'eccezione in studio il cantante Tananai, che presenta il nuovo singolo dal titolo Alibi, e la comica Barbara Foria.

Le anticipazioni della seconda puntata del Serale

La registrazione della seconda puntata del Serale di Amici 24 inizia con l'ingresso in studio della giuria. Le tre squadre sono, come sempre, divise e posizionate su una parte più alta rispetto al palco: Alessandra Celentano e Rudy Zerbi con Antonia, Chiamamifaro, Jacopo Sol, Alessia, Daniele e Chiara; Deborah Lettieri e Anna Pettinelli con Francesca Bosco, Raffaella, TrigNO e Nicolò; infine Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo con Francesco, Senza Cri e Luk3.

Stando alle anticipazioni, riportate da Superguidatv, la prima manche vede scontrarsi la squadra capitanata da Anna e Deborah contro quella Emanuel Lo e Lorella. Ad avere la peggio sono i CuccaLo e a rischio eliminazione finisce il cantante Luk3. Seconda manche della serata: le PettiLetti sfidano i Zerbi-Cele, che perdono. Finiscono al ballottaggio Chiara, Alessia e Chiamamifaro. La cantante è l'eliminata provvisoria. Spazio poi al guanto di sfida tra prof, che si sono esibiti mostrando il loro lato più sensuale e piccante. Vince a sorpresa il team della Pettinelli e Lettieri!

Terza e ultima manche: le PettiLetti richiamano ancora Zerbi e la maestra Celentano, che questa volta vincono. Raffaella finisce al ballottaggio finale con Chiamamifaro e Luk3. La cantante dei Zerbi-Cele si salva per prima. Daniele non si esibisce mai. Jacopo Sol vince un premio da 10 mila euro da investire nella sua carriera grazie a Neep di Enel. Per scoprire il nome dell'eliminato della serata non ci resta che attendere la nuova e imperdibile puntata del Serale, che andrà in onda sabato 29 marzo 2025 in prima serata su Canale 5.

I ragazzi del Serale di Amici 24

Manca davvero poco alla messa in onda della seconda puntata del Serale di Amici 24, che sarà ricca di emozioni e colpi di scena. Con l'uscita di scena di Dandy Cipriano, che è stato costretto ad abbandonare la scuola per motivi di salute pochi giorni prima dell'inizio del Serale, e l'eliminazione dalla scuola di Asia De Figlio e Vybes, sono 13 i ragazzi in corsa per la vittoria finale.

Chiamamifaro (Angelica Gori), Antonia Nocca, Jacopo Sol, Alessia Pecchia, Daniele Doria, Chiara Bacci del team Zerbi-Cele; Senza Cri (Cristiana Carella), Luk3 (Luca Pasquariello) e Francesco Fasano per il team CuccaLo; Nicolò Filippucci, TrigNO (Pietro Bagnadentro), Francesca Bosco e Raffaella Mitaritonna per il team PettiLetti. Chi avrà la meglio?

