Amici 24, Alessia e Luk3 in crisi: "Non mi fido, faccio un passo indietro" (VIDEO)

Nuovo scontro ad Amici 24 tra Alessia Pecchia e Luk3. Infastidita dalla vicinanza tra il suo fidanzato e Raffaella Mitarotonna, l'allieva della maestra Celentano ha deciso di fare un passo indietro!

Alessia Pecchia e Luk3, nome d'arte di Luca Pasquariello, sono di nuovo in crisi ad Amici 24? A pochi giorni dalla seconda puntata del Serale, i due allievi del talent show di Maria De Filippi si sono resi protagonisti di una discussione per "colpa" di Raffaella Mitarotonna.

La gelosia di Alessia

Manca poco alla seconda puntata del Serale di Amici, che andrà in onda sabato 29 marzo 2025 in prima serata su Canale 5. Nell'attesa, nella scuola, le cose non sembrano andare bene tra Alessia Pecchia e Luk3. Nel daytime di ieri, infatti, i due giovani allievi della 24esima edizione del talent show si sono nuovamente scontrati. Il motivo? La gelosia della latinista.

Tutto è nato quando Alessia ha visto Luk3 ridere e scherzare con alcuni ragazzi in casetta, tra cui anche Raffaella Mitarotonna. La vicinanza tra i due ha infastidito, e non poco, la latinista della squadra capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, che si è isolata in camera da letto. L'allievo di Lorella Cuccarini l'ha poi raggiunta pregandola di non comportarsi in quel modo: "Io lo capisco che ti dà fastidio, ma smettila. Ti fai le paranoie, non si può vivere così".

Dopo aver ascoltato il pensiero del suo amato Luk3, che ha cercato di rassicurarla, Alessia ha affermato di non riuscire a fidarsi più e di voler fare un passo indietro: "Mi sento a disagio. A me prende male, capisco che è sbagliato, allora faccio un passo indietro. Mi sento ridicola, non ho più fiducia. È una roba mia". Parole che hanno spiazzato il giovane cantante, che le ha ribadito il suo amore: "Non sei ridicola. La verità è che stiamo bene insieme". Riusciranno a portare avanti la loro relazione nonostante la presenza di Raffaella?

Francesca e Jacopo Sol innamorati

Dopo Alessia Pecchia e Luk3 e Chiara Bacci e TrigNO, nella scuola di Amici 24 è nata un'altra bellissima coppia. Stiamo parlando di Francesca Bosco e Jacopo Sol, usciti allo scoperto agli occhi del pubblico dopo la prima puntata del Serale. Nel daytime di ieri, poi, i due allievi si sono lasciati andare a delle dichiarazioni d'amore molto importanti. "Credo di essermi innamorata di te" ha confessato l'allieva di Deborah Lettieri. "Come? Credi?" ha subito replicato il cantante, abbracciandola. "Mi sono innamorata di te. Senza il credo" ha affermato la ballerina siciliana con sicurezza.

Per quanto riguarda il Serale, invece, l'appuntamento è per sabato 29 marzo 2025 in prima serata su Canale 5! Con l'eliminazione della ballerina Asia De Figlio e del cantante Vybes, i talenti ancora in gara sono: Chiamamifaro (Angelica Gori), Antonia Nocca, Jacopo Sol, Alessia Pecchia, Daniele Doria e Chiara Bacci per la squadra capitanata da Rudy Zerbi e la maestra Alessandra Celentano; Senza Cri (Cristiana Carella), Luk3 (Luca Pasquariello) e Francesco Fasano per il team di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo; Nicolò Filippucci, TrigNO (Pietro Bagnadentro), Francesca Bosco e Raffaella Mitaritonna per la squadra di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri. Chi saranno i prossimi eliminati?

