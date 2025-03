Amici 24, Alessandra Celentano lancia il suo primo guanto di sfida del Serale: la reazione inaspettata di Deborah Lettieri

News VIP

In vista della prima puntata del Serale di Amici 24, la maestra Alessandra Celentano ha deciso di mettere alla prova Francesca, la ballerina del team capitanato da Deborah Lettieri e Anna Pettinelli.

La maestra Celentano punta il dito contro Francesca

Nel daytime di oggi di Amici 24, la squadra di Emanuel Lo e Lorella Cuccarini è entrata per la prima volta nello studio della fase finale del talent show di Maria De Filippi mentre Francesca Bosco ha ricevuto la famosa busta rossa da parte di Alessandra Celentano. In vista della prima puntata del Serale, che andrà in onda sabato 22 marzo 2025, la maestra ha infatti deciso di lanciare il suo primo guanto di sfida della stagione alla giovane ballerina della squadra capitanata da Deborah Lettieri e Anna Pettinelli.

Sei una ballerina che spesso mi piace, soprattutto per il tuo movimento fluido. Penso, però, che ad oggi la tua più grande mancanza sia la pulizia e l'oggettività della tecnica. Spesso non c'è qualità. Questo compito tratta di esercizi alla sbarra, dovrai dimostrare di essere in grado di eseguirli visto che la tua coach si vanta tutti i giorni. La sbarra sarà coreografata tra classico e neoclassico, nulla di nuovo per te!

Spiazzata dal compito, Francesca non ha nascosto la sua preoccupazione ai suoi compagni di scuola e ha chiesto alla produzione di poter incontrare la sua coach di riferimento per un confronto: "Non c’è una minima possibilità che io vinca, non è molto equo, vorrei parare con Deborah". Dopo aver scoperto il guanto di sfida lanciato dalla maestra Celentano, la Lettieri ha sbottato lasciandosi andare a un gesto inaspettato, che non sarà per niente apprezzato dalla sua collega.

"Questo guanto non è equo, lo rifiuto, non mi metto a farti preparare una cosa del genere, è assurdo!" ha dichiarato la professoressa Lettieri stracciando la lettera con il compito "In effetti è passato da poco Carnevale". Con questo gesto, Deborah ha rifiutato il guanto di sfida lanciato da Alessandra tra Francesca e Chiara. Come reagirà la maestra? Cambierà strategia o punterà direttamente un altro allievo della scuola?

I ragazzi ammessi al Serale di Amici 24

Il Serale di Amici 24 è alle porte. 16 gli allievi ammessi (otto ballerini e otto cantanti) che saranno protagonisti nella fase finale del talent show condotto da Maria De Filippi e che sono stati già divisi in tre squadre. La prima, capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, è formata da Vybes (Gabriel Monaco), Chiamamifaro (Angelica Gori), Antonia Nocca, Jacopo Sol, Alessia Pecchia, Daniele Doria, Chiara Bacci.

La seconda, capitanata da Emanuel Lo e Lorella Cuccarini, è formata da Senza Cri (Cristiana Carella), Luk3 (Luca Pasquariello), Asia de Figlio e Francesco Fasano. E infine la terza squadra, capitatana da Deborah Lettieri e Anna Pettinelli, è formata da Nicolò Filippucci, TrigNO (Pietro Bagnadentro), Francesca Bosco, Dandy Cipriano e la giovane latinista Raffaella Mitaritonna. Ma da chi sarà formata la giuria del Serale?

Proprio nelle ultime ore sono stati svelati i nomi dei primi due giudici del Serale, che valuteranno le esibizioni degli allievi. Stiamo parlando di Amadeus e del veterano Cristiano Malgioglio! A rivelarlo Bubino Blog: "Seconda fumata bianca in vista dell’attesissimo serale. Dopo l’ok di Discovery che ha sbloccato la trattativa con Amadeus, BubinoBlog conferma la presenza di Cristiano Malgioglio. Per il terzo anno consecutivo l’istrionico cantautore e da anni tra i volti più contesi dalle maggiori reti televisive sarà giurato del talent show di Maria De Filippi, da sabato 22 marzo su Canale 5". L'appuntamento con Amici è per domenica 16 marzo 2025 alle 14 su Canale 5.

