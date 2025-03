Amici 24, Zerbi e la maestra Celentano sulle squadre avversarie: "Senza Cri teatrale e drammatica, Dandy? Sempre uguale"

News VIP

In vista dell'inizio del Serale, anche Rudy Zerbi e la maestra Alessandra Celentano hanno rivelato il loro reale pensiero su tutti gli allievi ammessi alla fase finale della 24esima edizione di Amici 24!

Cresce l'attesa per il Serale di Amici 24, che partirà il prossimo sabato 22 marzo in prima serata su Canale 5. Tre le squadre in gara capitanate rispettivamente dai professori di canto e di ballo della scuola: Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, Emanuel Lo e Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli e Deborah Lettieri.

Rudy Zerbi e Alessandra Celentano si sbilanciano sulle squadre del Serale

Il Serale di Amici 24 è alle porte. 16 gli allievi ammessi (otto ballerini e otto cantanti) che saranno protagonisti nella fase finale del talent show condotto da Maria De Filippi: Francesco Fasano, Francesca Bosco, Asia de Figlio, Daniele Doria, Dandy Cipriano, Alessia Pecchia, Chiara Bacci, Raffaella Mitaritonna, Nicolò Filippucci, Jacopo Sol, Antonia Nocca, Luk3, Senza Cri, Chiamamifaro, Vybes e TrigNO.

Dopo Anna Pettinelli e Deborah Lettieri, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, è stata la volta di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano dire la loro sugli allievi ammessi al Serale. Nel daytime di ieri, la maestra e il suo collega hanno convocato in studio Vybes, Chiamamifaro, Jacopo Sol, Antonia, Daniele, Chiara e Alessia per analizzare i punti di forza e le debolezze delle squadre avversarie. I due coach hanno iniziato con il team CuccaLo formato da Senza Cri, Luk3, Asia e Francesco.

"Luk3 rappresenta un mondo che io riconosco, lui mi piace ma sono consapevole dei suoi limiti. Senza Cri la trovo troppo drammatica e teatrale, spesso triste" ha confessato il professore sui cantanti del team CuccaLo. "Asia avrà difficoltà in classico e neoclassico, Francesco è un concorrente importante" ha invece dichiarato la maestra Celentano sui ballerini della squadra avversaria.

Zerbi-Cele criticano la squadra di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri

Dopo aver commentato il team capitanato da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, Rudy Zerbi e la maestra Alessandra Celentano, si sono confrontati sulla squadra di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri formata dai ballerini Francesca, Raffaella, Dandy e dai cantanti Nicolò e TrigNO. "TrigNO è un terno al lotto, è veramente un problema perché ne prende una su dieci. Spesso c'è il nulla. Nicolò è migliorato sulla parte interpretativa, grande capacità di cantare.." ha dichiarato il professore di canto.

A fargli eco la maestra Celentano, che ha detto la sua sui ballerini del team PettiLetti: "Dandy ha un suo movimento che a me piace, al di fuori del suo penso che non possa fare niente. Bene, però è sempre uguale. È limitante. Raffaella la trovo carina". Ricordiamo che la prima puntata del Serale andrà in onda sabato 22 marzo 2025 in prima serata su Canale 5.

Scopri le ultime news su Amici.