Alessia Marcuzzi parla del Festival di Sanremo con Carlo Conti, poi chiude all’idea di una conduzione futura

Alessia Marcuzzi nuova conduttrice del Festival di Sanremo? La presentatrice non lo spera, nel frattempo commenta l’esperienza con Carlo Conti.

In una lunga intervista a Grazia, Alessia Marcuzzi si racconta tra progetti professionali e vita privata, parlando del legame con i figli, delle critiche ricevute per la sua felice famiglia allargata, poi spunta l’argomento Festival di Sanremo. Ecco cosa ha rivelato.

Alessia Marcuzzi torna a parlare del Festival di Sanremo

Alessia Marcuzzi ha raggiunto i suoi 50 anni in splendida forma, amata dal pubblico per il suo essere solare e spigliata, talvolta criticata per essere fin troppo senza filtri. Lei si gode il momento, avendo ristabilito un ordine tra la sua vita privata dopo il matrimonio fallito, il tempo impegnato per le sue imprese di moda e beauty che piacciono molto ai consumatori, poi il ritorno in tv a piccoli passi. Non sarà più, infatti, la telecamere a scandire il suo tempo e su questo Marcuzzi è chiara. Parlando, invece, della sua esperienza come co-conduttrice del Festival di Sanremo, Alessia ha ammesso di aver vissuto molto bene questa occasione, accettando anche le critiche del caso.

“Sono andata sul palco del Teatro Ariston insieme a Carlo Conti senza avvertire paura ma con il desiderio di essere me stessa, una persona che tende ad abbracciare gli altri. Non ho avvertito pressioni, sia perché la telecamere non mi agita, sia perché ho partecipato solo a una serata […] Accetto la critica. Probabilmente il mio essere libera è stato preso come essere troppo sopra le righe, ma io sono così, pazzerella, imprevedibile. E comunque mi sono divertita moltissimo”.

Marcuzzi ha ammesso di essersi sentita libera e di essersi divertita sul palco del Teatro Ariston, in barba alle critiche. Mentre Carlo Conti annuncia importanti novità per la nuova edizione di Sanremo, la presentatrice romana chiude alla possibilità di condurlo in futuro. Marcuzzi, infatti, ha ammesso che il suo sogno più grande era condurre il Festivalbar, e ci è riuscita, mentre per Sanremo pensa di essere fin troppo poco formale.

Alessia Marcuzzi ha un nuovo amore?

Mentre i progetti lavorativi di Alessia Marcuzzi si concatenano alla sua vita da imprenditrice, con grandi momenti lontana dal piccolo schermo sapientemente calibrati proprio per godersi anche la famiglia e il proprio spazio privato, la presentatrice non rinuncia alla ricerca dell’amore. Nel corso della lunga intervista a Grazia, Marcuzzi ha ammesso di sentirsi molto fiera della sua stabilità familiare, costruita accettando di trovarsi all’interno di una famiglia allargata che può funzionare anche così, perché amore genera solo amore. Certo una scelta che è stata molto criticata ma del resto, fa notare Alessia, le donne lo sono spesso anche quando fanno cose che gli uomini fanno da sempre. E l’amore?

“Mi piacciono le persone interessate alle vita, curiose, intelligenti, dinamiche, che amano divertissi e non si piangono addosso. La vita è una sola e bisogna godere di quello che si ha”.

Ha confidato Marcuzzi, tornata single dopo la fine del suo matrimonio con Paolo Calabresi nel 2022, poi la presentatrice ha ammesso che qualcuno di speciale c’è nella sua vita ma non si è voluta sbilanciare.