Sanremo 2026, Carlo Conti svela alcune novità per Sanremo Giovani e le canzoni dei Big

News VIP

Carlo Conti ha raccontato al TG1 delle prime novità della categoria dei Big e per l'accesso a Sanremo Giovani al prossimo Festival di Sanremo 2026: ecco cosa ha rivelato il conduttore.

Arrivano le prime novità sul prossimo Festival di Sanremo 2026: Carlo Conti ha raccontato al TG1 delle 20.00 di ieri sera, lunedì 8 settembre, che per la prossima edizione della kermesse ci aspettano alcuni cambiamenti per quanto riguarda la categoria dei Big e per l'accesso a Sanremo Giovani.

Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia le prime novità sulla prossima edizione

Raggiunto dal Tg1 per l'edizione delle 20 di ieri, lunedì 8 settembre, Carlo Conti ha rivelato che la prossima edizione del Festival di Sanremo 2026 andrà incontro ad alcune importanti novità. Solo qualche giorno fa è arrivata la conferma che Rai e il comune di Sanremo hanno raggiunto un accordo e che il Festival resterà all'Ariston e la kermesse musicale sarà trasmessa su Rai1 come da tradizione.

Per la nuova edizione, inoltre, Carlo Conti avrebbe puntato a diversi nomi importanti per i Big: il primo nome è quello di Tiziano Ferro, che nei giorni scorsi ha debuttato con il suo primo singolo post-divorzio da Victor Allen, segnando il suo ritorno al mondo della musica. Ma altri artisti che potrebbero salire sul palco sono Angelina Mango,Blanco, Caparezza, Zero Assoluto, Alfa, Patty Pravo e Bobby Solo. Per ognuno di essi, ovviamente, bisognerà aspettare l'ufficialità, che sarà comunicata al TG1 a dicembre dallo stesso conduttore e direttore artistico. La prossima edizione del Festival di Sanremo 2026, inoltre, omaggerà Pippo Baudo, scomparso qualche settimana fa all'età di 89 anni e conduttore di ben 13 Festival.

Intanto, Carlo Conti ha annunciato le prime novità ufficiali per Sanremo Giovani: ai microfoni del TG1 il conduttore ha rivelato interessanti cambiamenti per quanto riguarda l'età dei cantanti che accederanno a Sanremo Giovani e alcune anticipazioni sulle canzoni dei Big

Sanremo 2026, ecco quali sono le prime novità per la prossima edizione

Una delle prime importanti novità annunciate da Carlo Conti ai microfoni del TG1 di ieri sera, lunedì 8 settembre, riguarda l'età dei cantanti che possono accedere a Sanremo Giovani e che si alzerà da 26 anni a 28: "La vera novità di quest’anno è che l’età è salita a 28 anni. Quindi nel Sanremo Giovani si può partecipare dai 16 ai 28 anni. Dai 26 dello scorso anno ai 28 di quest’anno”.

Inoltre, ha rivelato ancora Carlo Conti, sono già arrivate le prime canzoni da analizzare e ascoltare e tra loro ci sono diverse proposte molto interessanti, alcune delle quali potrebbero essere selezionate per la categoria dei Big. Anche per l'annuncio ufficiale dei testi, Conti ha confermato che sarà al TG1 di una delle prime domeniche di dicembre che rivelerà tutto, come accaduto anche lo scorso anno: "Scommetto che volete sapere qualcosa anche dei Big. Diciamo che iniziano ad arrivarmi delle belle canzoni. Inizio ad ascoltare tante belle proposte, sarà ancora una volta difficilissimo selezionarle. Come da abitudine lo dirò al Tg1 della domenica”.