Alessia Marcuzzi commenta la sua partecipazione al Festival di Sanremo: ''Sono stata autentica''

Reduce dalla co-conduzione della 75esima edizione del Festival di Sanremo al fianco di Carlo Conti, Alessia Marcuzzi si difende dalle critiche.

Alessia Marcuzzi è stata protagonista della 75esima edizione del Festival di Sanremo, nel ruolo di co-conduttrice della serata conclusiva delle kermesse italiana, al fianco di Carlo Conti. La sua presenza sul palco dell’Ariston, tuttavia, ha creato polemiche e lei risponde una volta per tutte durante l’intervista a Domenica In con Mara Venier.

Alessia Marcuzzi ospite di Mara Venier

Nel corso della puntata di Domenica In andata in onda su Rai 1 la scorsa settimana, Mara Venier ha intervistato Alessia Marcuzzi, una delle presentatrici più amate della televisione italiana ma anche sua grande amica lontano dalle telecamere. Marcuzzi sta raccogliendo successo con il nuovo programma Obbligo o Verità, e ha già convinto il pubblico di Rai 2 con Boomerissima, un format frizzante che la vede ballare e danzare, dove si sfidano due generazioni di Vip e influencer. Durante l’intervista rilasciata alla Venier, Marcuzzi ha parlato anche del suo addio a Mediaset in modo più diffuso. La presentatrice, infatti, ha lasciato l’azienda per prendersi una lunga pausa prima di accettare il nuovo contratto con la Rai, e ha ammesso di aver sentito l’esigenza di allontanarsi dalla telecamera per concentrarsi su altro.

La romana, infatti, non è solamente un volto della televisione italiana ma anche un’imprenditrice nel mondo del beauty e degli accessori, e ha deciso di dedicare più attenzione alle sue attività commerciali, certi che possano essere un investimento giusto da lasciare ai propri figli un domani. Venier le ha poi chiesto di commentare la sua partecipazione alla 75esima edizione del Festival di Sanremo, dal momento che la sua presenza alla serata finale come co-conduttrice ha creato qualche polemica. Ecco i dettagli.

Sanremo 2025, Marcuzzi si difende alle critiche

Carlo Conti ha portato avanti uno straordinario Festival di Sanremo e, seppur finito al centro dell’ironia del popolo del web per la sua capacità di affrettare uno show che sarebbe potuto durare ad oltranza in ogni serata, ha ottenuto un risultato eccezionale in termini di share. Il presentatore ha voluto al suo fianco anche Alessia Marcuzzi, nelle vesti di co-conduttrice della serata finale della kermesse musicale d’Italia. Il pubblico, tuttavia, è rimasto perplesso dall’esuberanza della presentatrice, e sono fioccati commenti negativi ai quali lei ha voluto rispondere, una volta per tutte, durante l’intervista nello studio di Domenica In.

“Sanremo l’ho fatto felice, felicissima che Carlo mi abbia chiamato. Là sono stata autentica, sono stata me stessa, un po’ scanzonata, però in quel momento mi sentivo bene, c’era un bel clima. Ci tengo a precisare che per me le critiche sono fondamentali, però c’è stata una cosa che mi è dispiaciuta. Quando qualcuno ha scritto sul web che sembravo drogata. La verità è che io non mi sono mai drogata! Questa è l’unica cosa che mi dispiace, per il resto le critiche le accetto tutte. Drogata no, perché mia figlia Mia le cose online può leggerle e non è vero che mi drogo!”, riporta Biccy.

Insomma, c’è chi le ha chiesto se avesse bevuto, chi ha addirittura parlato di sostanze stupefacenti e altro, ma la realtà è che Alessia essere semplicemente molto felice di essere sul palco di Sanremo, e si è lasciata trasportante dalle emozioni. Del resto la presentatrice non è nota per possedere grandi filtri, e spesso è stato proprio questo il suo grande successo col pubblico, che ha apprezzato il suo essere vera e trasparente.