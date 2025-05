Alessandro Basciano, intervista a Le Iene: l'accusa pesantissima alla mamma di Sophie Codegoni

News VIP

Alessandro Basciano contro la madre di Sophie Codegoni, Valeria Pasciuti: "Voleva farmi ammazzare di botte". Il servizio sull'ex gieffino, andato in onda nel corso dell'ultima puntata de Le Iene.

In seguito alla recente decisione della Corte di Cassazione, che ha confermato per Alessandro Basciano la misura cautelare del divieto di avvicinamento e l’obbligo di indossare il braccialetto elettronico, Sophie Codegoni ha scelto di rompere il silenzio, affidando le sue parole a un’intervista al Corriere della Sera. Le sue dichiarazioni hanno avuto un forte impatto mediatico e non si è fatta attendere la replica dell’ex compagno, che ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti nel corso di un servizio andato in onda a Le Iene.

Alessandro Basciano e la sua versione a Le Iene, le accuse gravissime contro le madre della Codegoni, Valeria Pasciuti

Nel colloquio con l’inviato Stefano Corti, Basciano – ex volto del Grande Fratello Vip – ha lanciato pesanti accuse contro Sophie Codegoni, madre della loro figlia, ma anche contro la madre di lei, Valeria Pasciuti, ritenuta dall’ex gieffino un elemento destabilizzante nella loro relazione.

A detta di Alessandro, i ruoli tra vittima e carnefice sarebbero stati invertiti, sostenendo di essere stato lui stesso oggetto di manipolazione e ferite emotive e fisiche. “E la violenza psicologica che ho subito io? Sophie veniva con me a Parigi, mi diceva 'ti amo' e poi poco dopo appariva in TV, a Verissimo, dichiarando che tra noi non c’era più nulla, che eravamo solo genitori. E io cosa sarei, il buffone di turno? Devo sopportare tutto senza dire nulla, fare finta di niente? Mi teneva nascosto, come se fossi un peso. Ma cosa sono, uno zerbino?”, ha dichiarato Basciano, visibilmente alterato.

Il 35enne ligure ha anche riportato un episodio che definisce particolarmente grave, parlando di un’aggressione fisica:

“Mi ha colpito alla testa con un caricatore dell’Iqos. C’era sangue ovunque, tanto che abbiamo dovuto chiamare l’ambulanza. Eppure, io non ho mai sporto denuncia, non ho mai chiamato i Carabinieri gridando ‘mi ha aggredito!’. Nemmeno quando lei cercava di tornare con me, a luglio e agosto – ci sono chat, ci sono prove – nemmeno quando si presentava sotto casa mia in piena notte, con la bambina, io ho reagito denunciandola per stalking. Questo è stato un rapporto tossico, sotto ogni punto di vista.”

Le dichiarazioni si sono fatte ancora più delicate quando Basciano ha puntato il dito contro la madre di Sophie, Valeria Pasciuti, attribuendole un ruolo determinante nella rottura definitiva della relazione.

“Tutto è iniziato in un momento complicato, quando io lavoravo molto nelle serate e lei, che aveva appena partorito, si ritrovava spesso sola con la bambina. Secondo me lì è mancato il dialogo e ha influito negativamente l’influenza della madre. Valeria non ha fatto nulla per aiutare la coppia, anzi, ha contribuito a dividerci

Basciano ha poi aggiunto un aneddoto ancora più allarmante:

“Già prima che nascesse nostra figlia, ci fu una discussione con sua madre in cui lei mi disse chiaramente: ‘Farò di tutto per farvi lasciare, e farò in modo che tu non possa più lavorare’. E guardando oggi come sono andate le cose, posso dire che in parte ci è riuscita.”

Infine, Alessandro ha reso noto di aver presentato una denuncia contro Valeria Pasciuti:

“Sua madre ha una denuncia da parte mia, perché – e lo dico con prove alla mano – avrebbe tentato di farmi ‘fare del male’. Ci sono chat, ci sono testimoni. Alcuni amici comuni mi hanno raccontato che lei avrebbe offerto somme importanti pur di farmi sparire dalla scena. Questo è successo di recente, ed è tutto documentato.”

La vicenda si sta facendo sempre più complessa e che sembra destinata a far discutere ancora a lungo. Sempre nel corso dell'ultima puntata de Le Iene, è stato mandato in onda un lungo monologo di Sophie Codegoni sulla violenza fisica e psicologica subita da parte del suo ex compagno Basciano .