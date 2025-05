Il monologo di Sophie Codegoni a Le Iene: "Basciano, mi spiava e minacciava chi mi stava intorno"

News VIP

Nella puntata di ieri a Le Iene, è andato in onda il toccante monologo di Sophie Codegoni su Alessandro Basciano.

Nella puntata de Le Iene andata in onda ieri sera, Sophie Codegoni ha scelto di condividere un capitolo doloroso della propria vita, offrendo al pubblico un monologo intenso, sincero e profondamente toccante. Un racconto personale che ha aperto uno squarcio su una relazione tormentata, quella vissuta con Alessandro Basciano, e che ha scosso l’opinione pubblica per la forza emotiva delle sue parole.

Sophie Codegoni a Le Iene: “Mi ha fatto a pezzi con lo sguardo, con il controllo”

La loro storia, nata sotto i riflettori del Grande Fratello Vip, appariva agli occhi dei fan come una favola moderna, fatta di passione e sogni condivisi. Ma dietro l’apparente perfezione si celava una realtà molto diversa, segnata da dinamiche di controllo, manipolazione e sofferenza. Il 30 aprile scorso,la Corte di Cassazione, che ha confermato in via definitiva la misura cautelare già imposta dal Tribunale del Riesame nel febbraio scorso, nell’ambito dell’indagine in cui l’ex volto televisivo e dj è accusato di atti persecutori nei confronti dell’ex compagna. Ora, Basciano dovrà indossare un braccialetto elettronico e ha il divieto di avvicinamento.

“Mi ha fatto a pezzi con le parole, con lo sguardo, con il controllo”, ha rivelato Sophie con voce spezzata dall’emozione. “Con quel modo di farti sentire sbagliato, colpevole. Io lo amavo così tanto da restare anche quando stavo male. Credevo alle sue promesse sempre uguali, perché piangeva, s’inginocchiava, diceva ‘cambierò’.”

Il suo racconto non è stato solo una confessione privata, ma un atto di coraggio pubblico. La Codegoni ha voluto denunciare una realtà purtroppo comune a molte donne: la violenza psicologica, spesso invisibile e difficile da raccontare, che logora giorno dopo giorno. Ha parlato dei piccoli spiragli di luce che la spingevano a restare, dei momenti sereni che le facevano dimenticare il dolore, di quegli attimi in cui bastava uno sguardo per convincerla a perdonare. Ma anche di come, nel tentativo disperato di salvare quel “Noi”, abbia finito per perdere se stessa.

“Arrivavano momenti belli, un weekend tranquillo, uno sguardo con gli occhi lucidi. E io dimenticavo il resto. Negavo, minimizzavo, allontanavo chiunque provava ad aprirmi gli occhi. E mentre cercavo di salvare il Noi, perdevo me stessa.”

Sophie ha anche raccontato episodi inquietanti di gelosia e possessività che l’hanno fatta sentire prigioniera:

“Mi spiava, minacciava chi mi stava intorno. E quando ha capito che non poteva più tenermi sotto controllo, ha cercato di distruggere chi mi proteggeva.”

Il suo è stato un appello a non abbassare la testa, a chiedere rispetto, a riscoprirsi degne di amore vero, sano e libero.

"Io vorrei maggiore rispetto non solo per me ma per tutte quelle donne che hanno il coraggio di dire basta, per chi ancora subisce ed ogni giorno sceglie di combattere, per chi si è persa e ha bisogno di una carezza per ricominciare. Questa è la mia verità e se ti riconosci in queste parole sappi che non sei sola, nemmeno quando ti sembrerà di non avere più voce, nemmeno quando ti convinceranno che sia colpa tua. Sappi che non lo è. Perché poi arriva il giorno in cui torni a vivere, a testa alta e senza più paura di dire: ‘Mi ha fatto male, sì, ma sono ancora qui'