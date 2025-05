Sophie Codegoni: "Sono svuotata, piango sempre. Ho denunciato Basciano per proteggermi"

News VIP

In un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, Sophie Codegoni, ha ripercorso le tappe più significative della sua storia con Alessandro Basciano a cui è scattato il divieto di avvicinamento nei confronti dell'ex compagna e l'obbligo di utilizzare il braccialetto elettronico.

Il 30 aprile scorso, la Corte di Cassazione ha stabilito in via definitiva che Alessandro Basciano non potrà più avvicinarsi a Sophie Codegoni. La misura cautelare, inizialmente disposta dal Tribunale del Riesame a febbraio 2025, è stata confermata nell'ambito dell'indagine per atti persecutori nei confronti dell'ex compagna.

Sophie Codegoni: "Dopo che si spiamo separati, con Alessandro è cominciato l'inferno"

L'ex volto del Grande Fratello Vip era stato arrestato nel novembre 2024, ma rilasciato dopo meno di 48 ore. Ora, Basciano che attualmente si trova in America per lavoro, dovrà indossare un braccialetto elettronico per essere monitorato a distanza. In caso di rifiuto o impossibilità tecnica, scatteranno gli arresti domiciliari. In un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, Sophie Codegoni ha ripercorso le tappe più significative della sua storia con Basciano e ha espresso il suo punto di vista su quanto accaduto, aprendo il cuore e raccontando dettagli fino ad ora rimasti inediti.

Ha iniziato ricordando come tutto è cominciato tra loro e cosa è successo dopo l’uscita dal reality:

"Dopo il reality, sono andata a vivere a Roma con lui e finché sono stata lì è andato tutto bene, lui aveva il controllo totale su di me. Io vivevo in una bolla, senza più i miei amici. Lui era sempre via per lavoro e io ero sola con la bambina. Poi ho scoperto i tradimenti e sono tornata dalla mia famiglia a Milano. A settembre ci siamo separati. Ed è cominciato l’inferno. Ovunque io andassi, lui lo sapeva e mi mandava la foto di dove ero. Sapeva tutto. Mi scriveva: 'put.. ti tolgo la bambina'. C’era gente che mi controllava fuori dalla mia porta di casa. Così a dicembre 2023 denuncio. Sono stata malissimo. Lui mi convince che cambierà e torniamo insieme. Provo a rimettere insieme la nostra famiglia."

La situazione, però, è peggiorata invece di migliorare:

"Io avevo il mio lavoro, i miei amici, tutte cose per lui insopportabili. Mi diceva sempre: 'Io devo essere la tua priorità, qualunque cosa tu stia facendo, se io ti chiamo devi mollare tutto, se ti telefono mentre cambi il pannolino alla bambina, tu devi lasciar perdere e rispondermi. E se non mi rispondi al primo squillo, faccio un casino'. Lui buttava fuori di casa me e la bambina. Poi lo perdonavo perché lui era bravissimo a dimostrarmi che si comportava così per colpa mia. E il copione era sempre lo stesso: all’apice del disastro, iniziava la sua fase del pentimento: 'ho sbagliato, giuro che cambierò, vado dallo psicologo'."

A novembre, Sophie ha deciso di reagire definitivamente dopo un'aggressione da parte di Basciano nei confronti di un amico dell'ex gieffina:

"Lo scorso novembre: ha aggredito e spaccato la macchina ai miei amici. Mi chiama e mi dice: 'Ho appena ammazzato di botte il frocio tuo amico, ora arrivo e ammazzo anche te'. Sono arrivata al limite. Ho perso 10 kg e ho detto stop. In tanti mi hanno detto: 'Non ti vogliamo più vedere, perché stai rovinando la vita a tutti'. E così sono tornata a denunciare."

Nonostante la denuncia, Basciano è tornato in libertà, cosa che ha lasciato Sophie incredula e amareggiata:

"Evidentemente lui è riuscito a far credere che io in realtà lo amavo ancora e che dunque esageravo. Ha presentato degli screenshot omettendo le chat integrali, facendo leva solo sulle frasi positive. [....] Però dopo la scarcerazione, in procura mi hanno ascoltato per 5 ore. Ho consegnato il mio telefono e l’hanno tenuto 48 ore, così hanno visto e letto le chat di 3 anni di rapporto tra me e lui. Quando mi hanno ridato il cellulare ho saputo dai miei avvocati che hanno detto: 'Abbiamo capito cos’ha vissuto, è tutto più infernale di quanto sembrava'."

Infine, ha raccontato il suo stato d’animo attuale, segnato da stanchezza emotiva ma anche dal desiderio di andare avanti per sua figlia:

"Sono svuotata, piango sempre. Non ho mai dato peso agli haters, ma oggi ogni parola è una ferita. Ma per mia figlia e per il mio lavoro devo sorridere e far vedere che sto bene e sono felice. Alessandro Basciano ora è all'estero ma tornerà. Spero si curi. Io non sto facendo tutto questo per distruggere lui, ma per proteggere me. Non sono felice di come sono andate le cose e di sapere che il padre di mia figlia deve indossare un braccialetto."