Affari Tuoi in crisi, la Rai corre ai ripari: slitta il ritorno di Bruno Vespa

Anita Nurzia

La Rai sposta Bruno Vespa per tentare di arginare il successo de La Ruota della Fortuna.



La stagione televisiva è iniziata da appena una settimana, ma in Rai l’atmosfera è già rovente. Lo scontro diretto tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna si sta rivelando molto più complicato del previsto per l’Azienda Pubblica, che sperava di confermare il dominio dell’access prime time grazie a Stefano De Martino. Invece, a sorpresa, Gerry Scotti e il suo storico game show hanno avuto la meglio, conquistando ascolti record e ribaltando le previsioni.

Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna, parla Bruno Vespa: "Rinnoviamo l’apprezzamento, l’amicizia e la fiducia a De Martino"

Il risultato? Una vera e propria emergenza interna. Come riportato dal giornalista Giuseppe Candela sul social X, la Rai sarebbe corsa subito ai ripari con una mossa inattesa e destinata a far discutere: il sacrificato, in questo caso, è Bruno Vespa.

Il programma di approfondimento Cinque Minuti, che sarebbe dovuto tornare il 9 settembre, è stato ufficialmente rimandato al 29 settembre. Una scelta clamorosa che la Rai avrebbe motivato con la necessità di dare maggiore respiro a Affari Tuoi e permettere a De Martino di “testare meglio la reazione” contro la concorrenza.

“Arriva la prima mossa e danneggia Bruno Vespa… Per aiutare De Martino, il suo Cinque Minuti slitta a lunedì 29 settembre.”

Un cambiamento che, almeno nelle intenzioni, dovrebbe permettere al game show di consolidarsi senza l’interruzione immediata del programma di Vespa, ma che viene letto da molti come un segnale di debolezza.

Secondo Candela, infatti, questa strategia non avrebbe molto senso:

“È una mossa poco furba ed esagerata… Un segnale di debolezza.”

E anche i telespettatori, subito esplosi in commenti sui social, si sono mostrati perplessi. In molti ritengono che la Rai stia cercando disperatamente di proteggere De Martino dopo gli ascolti in calo (nell'ultimo appuntamento il game show si è fermato al 18% di share), ma che questo intervento non sarà sufficiente a ribaltare la situazione E il diretto interessato? Bruno Vespa, storico volto Rai, ha accettato con serenità il rinvio del suo talk show, affidando all’Adnkronos un commento che sa di fair play:

“Cinque Minuti dal 29 settembre per consentire a De Martino di testare meglio la ‘reazione’ alla Ruota della Fortuna… Rinnoviamo l’apprezzamento, l’amicizia e la fiducia a De Martino perché lui è un grande professionista e avrà le sue soddisfazioni.”

Nel mentre pare che a Cologno Monzese, nelle ultime ore, si stia decidendo il destino di Striscia la Notizia che a novembre avrebbe dovuto sostituire il game show di Scotti ma, visti i risultati sorprendenti del programma, è, almemo per oram in bilico. La sfida tra Rai e Mediaset è appena iniziata e si preannuncia come uno dei duelli televisivi più infuocati dell’anno.

