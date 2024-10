Beautiful, Anticipazioni Puntata del 25 ottobre 2024: Taylor accusa Brooke di aver rotto il loro patto per prima

News TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata di Beautiful in onda il 25 ottobre 2024 su Canale5. Nell'episodio della Soap, Taylor reagirà alle accuse di Brooke puntando il dito contro di lei e dicendole che è stata lei a tradire il loro patto per prima.

Nella puntata di Beautiful in onda il 25 ottobre 2024, alle ore 13.45 su Canale5, il confronto tra Taylor e Brooke diventerà sempre più feroce. Le anticipazioni della Soap ci rivelano che la Hayes non accetterà le accuse della sua rivale e punterà il dito contro di lei, dicendole che la prima ad aver tradito il loro patto è stata la Logan, non cambiando il suo atteggiamento ostile nei confronti di Thomas. La psichiatra confermerà alla sua ex amica di aver cominciato a pensare da tempo che lei non sia in grado di cambiare né ora né mai e per questo di aver compreso che il loro rapporto non avrebbe più potuto funzionare. Intanto a Il Giardino, Deacon racconterà a Hollis di essere molto preoccupato per Brooke e di sentirsi in colpa per quello che è successo tra loro. Alla Forrester invece Ridge racconterà a suo padre quanto è accaduto con Taylor e lo stilista senior si stupirà che la prima delle due donne di suo figlio a farsi avanti non sia stata la bionda ma la dottoressa.

Beautiful Anticipazioni: Taylor accusa Brooke di aver rotto il loro patto per prima

Brooke e Taylor sono faccia a faccia e la resa dei conti è ormai cominciata. Le due donne si stanno attaccando l'una con l'altra e la Logan ha accusato la sua sedicente amica di aver tradito il loro patto, tornando alla carica con Ridge e cercando di riconquistarlo. Ma la dottoressa non si lascerà annientare così facilmente visto che anche lei avrà qualcosa da dire alla sua rivale di una vita, che si sta rivelando ancora adesso molto fastidiosa. La psichiatra confesserà alla bionda di aver pensato in realtà che sia stata lei a tradire per prima la loro amicizia e tutto questo a causa del suo comportamento ostile nei confronti di Thomas. La Hayes dirà alla madre di Hope di aver cominciato a pensare, ormai da qualche giorno, che lei non sia in grado di cambiare e visto che non è riuscita a passare oltre al passato con suo figlio, sicuramente non riuscirà mai a dimenticare Ridge. Sulla base di questo ha iniziato a credere che fosse arrivato il momento per lei di riprendersi il suo ex marito, prima che fosse Brooke a fare la mossa.

Anticipazioni Beautiful: Deacon pentito per quello che ha fatto

Brooke ha lasciato Deacon ad arrovellarsi su quanto appena accaduto tra lui e la madre di Hope. Lo Sharpe si sentirà stupido per avere creduto alle parole di Taylor e non aver invece pensato che la dottoressa volesse solo fare il suo gioco e ottenere il suo vantaggio. Il barista ne parlerà con Hollis e gli rivelerà di essere molto preoccupato sia per l'amicizia tra Brooke e la Hayes sia per il suo rapporto con la bionda. Spererà che quanto successo non abbia compromesso per sempre la sua relazione amichevole con la sua ex e non abbia creato ulteriori dissapori con Ridge, che di certo non sarà contento di sapere che lui ha tentato di riconquistare la Logan. Deacon attenderà con ansia l'esito del confronto tra le due ex signore Forrester.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Eric sconvolto dall'intraprendenza di Taylor

Ridge si sta preparando per partire per Roma ma prima di prendere il jet privato per volare in Italia, racconterà a Eric quanto appena successo con Taylor. Il Forrester rivelerà al padre di aver appena scoperto che la madre di Steffy e Thomas intende riconquistarlo e ricostruire con lui una famiglia. Lo stilista senior sbiancherà davanti all'intraprendenza della psichiatra e confesserà al figlio di aver pensato, sin dall'inizio, che questa stessa confessione gliela facesse Brooke. Eric si dimostrerà molto colpito dalle azioni della sua ex nuora e si interrogherà su come andranno avanti le cose, da ora in poi, tra le due ex signore Forrester. Visto che una delle due ha espresso chiaramente il suo desiderio di tornare accanto a Ridge, è chiaro che l'amicizia tra loro ha barcollato pericolosamente e si prevede un vero e proprio pandemonio. Ma l'attenzione dei due uomini Forrester sarà tutta sulla presentazione della Hope For the future che si svolgerà di lì a poco nella grande e affascinante capitale italiana.

