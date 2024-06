Sanremo 2025, Carlo Conti annuncia serate più brevi ma sarà davvero possibile?

Gossip TV

Carlo Conti, nuovo presentatore artistico e conduttore del Festival di Sanremo, vorrebbe terminare prima le serate della prossima edizione ma c'è chi pensa che la Rai non lo permetterà, tornando a salutare il pubblico a notte inoltrata.

Carlo Conti è il nuovo direttore artistico del Festival di Sanremo e sembra avere intenzione di rivoluzionare la kermesse musicale d’Italia, introducendo novità nel regolamento ma tornando anche a terminare le puntate poco oltre la mezzanotte. Sarà possibile per il conduttore toscano apportare questa modifica in particolare? Sembra che i vertici Rai potrebbero non gradire.

Carlo Conti conduce Sanremo 2025, ecco le date ufficiali

La nuova edizione del Festival di Sanremo sarà condotta da Carlo Conti, che ha ottenuto un contratto di due anni come presentatore della kermesse musicale più amata d’Italia. La settantacinquesima edizione andrà in onda dal 4 all’8 febbraio 2025, in diretta come di consueto dal palco del Teatro Ariston, e Conti sta lavorando già duramente per introdurre novità dopo le fortunate edizioni condotte da Amadeus. Il regolamento subirà delle variazioni, mentre rimane distinta la competizione tra esordienti e Big, che saranno tuttavia molti meno rispetto al numero enorme selezionato dal predecessore di Conti.

Non ci sono ancora notizie sicure sulle co-conduttrici del Festival, dal momento che Elodie e Annalisa hanno confermato che non ci saranno, in particolare la cantante romana ha ammesso di essere molto presa dalla sua musica e di non volersi fermare per questa esperienza, perché al momento non la sente nelle sue corde. Conti, inoltre, vorrebbe terminare prima le lunghissime serate canore, ma sembra che questo non sarà possibile. Ecco perchè.

Conti vuole finire prima le serate di Sanremo, ma sarà possibile?

Per le cinque serate del Festival di Sanremo del 2025, Carlo Conti sembra avere tutta l’intenzione di ridurre lo spettacolo per portare la fine delle puntate poco dopo la mezzanotte. Una scelta in netto contrasto con quelle del predecessore Amadeus, il quale invece aveva deciso di terminare ad orari molto tardi, facendo infuriare parte del pubblico che lamentava la difficoltà di seguire per intero la gara. Certo i numeri parlano chiaro perché, nonostante le lamentele, lo share era sempre alle stelle e questo porta alcuni a pensare che i vertici Rai non permetteranno a Conti di operare la sua scelta. Quando una lettrice di Nuovo Tv, infatti, ha ammesso di essere contenta per questa prospettiva, mal sopportando le lunghe serate di Festival di Amadeus, Cecchi Paone ha messo in dubbio che il marketing di stato possa permettere che ciò avvenga, dal momento ne perderebbe in termini di ascolti e pubblicità.