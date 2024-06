Sanremo 2025 Anticipazioni: Elodie e Annalisa co-conduttrici con Carlo Conti? La verità

Gossip TV

Elodie e Annalisa saranno le co-conduttrici della nuova edizione del Festival di Sanremo condotta da Carlo Conti? Parla la cantante di Black Nirvana.

Sebbene manchi ancora diverso tempo al debutto della nuova edizione del Festival di Sanremo che sarà condotta da Carlo Conti, iniziano a circolare le prime voci sull’identità delle possibili co-conduttrici scelte dal direttore artistico e spuntano i nomi di Elodie e Annalisa. È proprio la cantante romana ha fare chiarezza.

Sanremo 2025, Carlo Conti vuole Elodie e Annalisa?

Carlo Conti è ufficialmente il nuovo direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo, una notizia che era nell’aria poche ore dopo l’annuncio dell’addio ufficiale di Amadeus, per altro trasferitosi definitivamente su Nove firmando con la Warner Bros. Discovery. Il presentatore toscano ha raccontato di essere già a lavoro sulla nuova edizione del Festival, parlando della scelta dei Big in gara e ammettendo di star revisionando il regolamento di Amadeus per apportare qualche modifica.

Negli ultimi giorni, poi, hanno iniziato a circolare sempre più insistentemente voci sulla possibile presenza di Elodie e Annalisa come co-conduttrici al fianco di Conti. Le due cantanti, entrambe lanciate dalla scuola di Amici di Maria De Filippi, sono tra le più amate d’Italia e stanno collezionando un successo dopo l’altro, ma accetterebbero di tornare sul palco dell’Ariston in questa nuova veste? A fare chiarezza è Elodie che, in una recente intervista a Vanity Fair, ha ammesso:

“Se ripeterei l’esperienza? No, ora sono concentrata sulla musica. Poi chissà, accolgo sempre quello che arriva. Per Annalisa sarebbe una bella cosa”.

Insomma, Elodie si tira indietro e sembra non avere intenzione di essere la co-conduttrice del Festival di Sanremo. La cantante ha parlato anche delle critiche che spesso e volentieri le vengono mosse quando si presenta sul palco con abbiti succinti, facendo notare che questo è stato fatto da artiste ben più celebri di lei in passato e che non determina il fatto che lei sia un essere pensante. Infine, Elodie ha anche parlato della possibilità di allargare la famiglia con Andrea Iannone, con il quale va a gonfie vele.