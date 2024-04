Sanremo 2025, Antonella Clerici nuova Conduttrice dopo l’addio di Amadeus? Ecco cosa ha rivelato

Gossip TV

Antonella Clerici, tra i volti più amati della Rai, parla della possibilità di condurre nuovamente il Festival di Sanremo dopo l’addio di Amadeus.

Amadeus ha confermato che non sarà lui il conduttore della nuova edizione del Festival di Sanremo a febbraio 2025, soprattutto ora che è ufficialmente fuori dalla Rai questa possibilità si allontana. Sarà Antonella Clerici a condurre nuovamente la kermesse musicale più amata d’Italia? Ecco come ha risposto l’amata conduttrice.

Sanremo 2025, Antonella Clerici conduce la nuova edizione?

Da quando Amadeus ha preso in mano le redini del Festival di Sanremo e da quando i Maneskin hanno vinto il primo premio nella kermesse musicale d’Italia, la popolarità della competizione canora è diventata altissima e ha regalato a Rai 1 ascolti record. Amadeus, tuttavia, non ha voluto rinnovare il contratto per il 2025 e ora è addirittura fuori da Rai per sua scelta, come ha spiegato nel lungo sfogo social dopo le voci sempre più insistenti sul suo addio alla rete nazionale. Si è pensato immediatamente ai suoi sostituti ed è apparso il nome di Carlo Conti, altro storico conduttore Rai, il quale tuttavia ha ammesso di non voler condurre il Sanremo e di dover valutare nel caso gli arrivasse una seria proposta.

Spunta anche il nome di Antonella Clerici, amatissima conduttrice di È sempre mezzogiorno, e il pubblico approva il ritorno della presentatrice a Sanremo dati i precedenti generosi. Lei, tuttavia, in una recente intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni ha fatto sapere di non aver alcuna intenzione di prendere questo incarico.

“Quella di rifare il festival diciamo che non è un’opzione primaria per me. Magari lo rifarò in futuro, prima di finire la carriera… Vedremo. In questo momento, comunque, no: tornare a Sanremo non è nei miei pensieri”.

Insomma anche Clerici si tira fuori dalla rosa dei presentatori, ma rimangono alcuni nomi papabili come quello di Alessandro Cattelan ma anche Michelle Hunziker che si è proposta ammettendo che le piacerebbe vivere questa nuova avventura. Certamente la conduzione al femminile potrebbe essere una novità gradita, che permetterebbe di distaccarsi più facilmente dalle novità introdotte da Amadeus e offrire uno spettacolo perfetto al pubblico.