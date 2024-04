Gossip TV

Amadeus rompe il silenzio e commenta l'addio alla Rai: "E' tempo di nuove sfide"

di Anita Nurzia 15 aprile 2024 14

Le dichiarazioni di Amadeus su Instagram: "Lavorare in Rai per tanti anni è stato per me motivo di orgoglio, di responsabilità ed immenso piacere . Al servizio pubblico va il mio più sentito ringraziamento"