Sanremo 2024, missione I Jalisse al Festival compiuta: grazie a Fiorello saranno all'Ariston dopo 27 anni!

Sanremo 2024, I Jalisse tornano al Festival come ospiti speciali grazie a Fiorello!

Secondo quanto riporta TvBlog, il duo di cantanti - che nel 2023 sono stati tra i concorrenti dell'Isola dei Famosi - torneranno a cantare a Sanremo2024, come ospiti speciali, grazie a Fiorello. La quinta edizione della kermesse canora condotta per la quinta volta da Amadeus è un autentico successo di ascolti. Anche la terza serata ha fatto incetta di pubblico, spedendo lo share al 60.1%, una percentuale altissima e che conferma, ancora una volta, che la formula adottata da Amadeus per uno degli eventi più attesi della tv italiana è vincente.

E, mentre sul web fioccano meme e tutti fanno a gara per i punti del Fantasanremo, arriva una nuova e inaspettata notizia: I Jalisse torneranno dopo 27 anni all'Ariston, come ospiti speciali. Il duo, infatti, formato da Alessandra Drusian e Fabio Ricci prenderà parte alla 74esima edizione del Festival, i nqualità di ospiti.

Secondo quanto riporta TvBlog:

"Nella giornata odierna sono previste le loro prove sul palco del teatro Ariston, in coda a quelle (prioritarie) di& Lorella Cuccarini e delle cover, che animeranno la serata del venerdì. I Jalisse dovrebbero – come anticipato nei giorni scorsi dal sito di Davide Maggio – essere i protagonisti di uno sketch con la complicità di Fiorello(co-conduttore del sabato)"

Il duo aveva pubblicamente lamentato l'esclusione dalla gara già nel 2022, quando raccontarono che non c'era spazio per I Jalisse tra i Big di Sanremo:

"La famosa ripartenza non è per tutti! Noi Jalisse non abbiamo spazio sul pentagramma del Festival di Sanremo, ma si può parlare di noi e fare citazioni"

Nonostante Amadeus avesse smentito che ci fossero particolari interessi dietro la loro esclusione, affermando che come I Jalisse anche altri 320 cantanti erano stati esclusi, le polemiche non si erano placate nell'immediato. Tuttavia, alla fine, la missione I Jalisse al Festival è stata portata a termine e, questa sera, 9 febbraio, su Rai, il duo farà ritorno alla kermesse per la prima volta dal 1997, quando vinsero con Fiumi di parole.