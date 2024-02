Sanremo 2024, Riassunto Terza Puntata: Teresa Mannino conquista l'Ariston e Angelina Mango scala la classifica

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa è successo nella terza serata del Festival, in onda giovedì 8 febbraio 2024.

Sanremo 2024 è appena arrivato a metà del suo percorso. Ieri sera, giovedì 8 febbraio 2024, Amadeus ha condotto la terza serata del Festival della Canzone Italiana. È stata una serata piuttosto tranquilla ma anche delle rivincite e della comicità. Merito di Teresa Mannino, co-conduttrice della serata. Ma scopriamo insieme tutto quello che è successo.

Sanremo 2024: Teresa Mannino conquista l’Ariston con la sua comicità

Protagonista della terza serata di Sanremo 2024 è stata sicuramente Teresa Mannino. Avevamo già intuito che la comicità siciliana della Mannino avrebbe conquistato la serata del Festival. Ed è successo esattamente così. Teresa è stata la regina di ieri, che fosse vestita di rosa confetto o di verde. Ed ha gestito pure egregiamente un momento topico con Russell Crowe.

Sanremo 2024: Russell Crowe gladiatore dell’Ariston

Aspettavamo tutti questo momento ed è arrivato. Russell Crowe è stato completamente a suo agio sul palco dell’Ariston. Merito sicuramente della sua band, alle sue spalle, con cui si è esibito e con cui girerà l’Italia. L’attore, gladiatore del Colosseo ma anche di Sanremo 2024, è stato interrogato sulle sue origini italiane. E l’attore è stato al gioco… eccome, visto che ha nominato – lui stesso – il cognome Travolta. Il riferimento a quanto successo nella seconda serata e al Qua Qua John Travolta Gate, non è passato inosservato e Crowe ha bellamente fatto capire, a chi sui sociali e non, lo aveva messo in guardia da possibili “sorprese” in diretta, di non essere minimamente preoccupato e di fregarsene proprio di quanto detto e di quanto accaduto. Tutto questo sarà forse risultato della sua educazione da legionario? Mah!

Eros Ramazzotti ha incantato il teatro facendoci cantare sulle note della sua Terra Promessa mentre Gianni Morandi è tornato a fare compagnia al suo Amadeus, dopo un anno e senza scopa.

Sanremo 2024: Nella terza serata trionfa . Ecco la classifica dei primi cinque artisti

Anche dopo la terza serata di Sanremo 2024 sono stati elencati i cinque artisti in cima alla classifica, dopo la votazione del Televoto e della Giuria Radio. Ecco il risultato:

Angelina Mango - La Noia Ghali - Casa mia Alessandra Amoroso - Fino a qui Il Tre - Fragili Mr. Rain - Due Altalene

Sanremo 2024 va in onda dal 6 al 10 febbraio 2024 in prima serata su Rai1.