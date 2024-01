Sanremo 2024, il Festival cambia tutto il Palinsesto Rai: ecco i dettagli

Gossip TV

Durante la messa in onda della nuova edizione di Festival di Sanremo, Rai apporta dei cambiamenti ai palinsesti, vediamo quali.

Manca sempre meno alla nuova edizione del Festival di Sanremo e il pubblico non sta più nella pelle. Mentre sembra che Amadeus stia seriamente riflettendo sulla decisione iniziale di concludere il suo impegno sul palco dell’Ariston, dopo tante edizioni di successo, Rai cambia i palinsesti in occasione della settimana sanremese. Ecco tutte le variazioni di programma.

Sanremo 2024, Rai cambia i palinsesti

Meno di un mese alla messa in onda della nuova edizione del Festival di Sanremo e Amadeus è pronto ad offrire al pubblico il miglior spettacolo possibile. Il presentatore sarà affiancato da Marco Mengoni, Fiorello, Lorella Cuccarini, Giorgia e Teresa Mannino, ospitando come super ospite per la serata finale l’étoile internazionale Roberto Bolle. I cantanti in gara hanno presentato il titolo delle loro canzoni e cresce la frenesia per il Fantasanremo, che ormai accompagna in modo parallelo la competizione sul palco dell’Ariston. Mentre Amadeus ci ripensa e sembra pronto a prendere un altro incarico per Sanremo 2025, con sgomento di Fiorello, Rai apporta qualche importante variazione al palinsesto per la settimana sanremese a febbraio, come rivelato da Dagospia.

“Sanremo visto da Roma. Le trasmissioni del daytime seguiranno le gesta di Amadeus e Fiorello ma con attenzione ai costi. Alberto Matano e Caterina Balivo resteranno tutta la settimana a Roma (come i programmi del mattino), “La Volta Buona” si trasferirà in riviera solo per lo speciale del sabato, nella seconda parte spazio a Marco Liorni (già impegnatissimo con ‘L’Eredita’). Dal Teatro Ariston il gran finale con ‘Domenica In’ e Mara Venier”.

Insomma i principali programmi della Rai, per volere dei vertici di Viale Mazzini, seguirono da vicino il Festival di Sanremo mentre monta la polemica per la nuova regola, che vieta ai cantanti e al vincitore di presentarsi in programmi non Rai per tre giorni dopo la kermesse musicale, criticata da Fabio Fazio che crede sia stata fatta proprio per evitare che il vincitore si presenti a Che Tempo che Fa sulle reti Discovery.