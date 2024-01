Amadeus ci ripensa e torna a Sanremo anche nel 2025? Il commento di Fiorello

Gossip TV

Amadeus pronto a non lasciare il Festival di Sanremo, per volere della Rai? Ecco il commento di Fiorello.

Amadeus ci ha ripensato? Questo avrebbe dovuto essere l’ultimo Festival di Sanremo per il presentatore ma una recente intervista ha aperto la possibilità al fatto che il conduttore si presenti sul palco dell’Ariston per la sesta volta. Ecco che arriva il commento di Fiorello.

Amadeus non rinuncia al Festival di Sanremo?

Questo avrebbe dovuto l’ultimo Festival di Sanremo per Amadeus, il quinto dopo un successo incredibile che ha portato i vertici di Viale Mazzini a continuare a corteggiarlo, convincendolo a presentarsi sul palco della kermesse musicale più amata d’Italia. Dopo aver annunciato i super ospiti dal palco della nave, Amadeus ha rivelato in una recente intervista a Repubblica che forse non sarà questa la sua ultima avventura sanremese. Sembra che in Rai facciano pressione per non fargli lasciare l’incarico e che lui ci stia riflettendo molto seriamente.

Una dichiarazione che non ha lasciato indifferente il pubblico, triste all’idea di dover dire addio ad Amadeus dopo tante edizioni che hanno fatto clamore, portando anche il pubblico più giovane ad avvicinarsi al Sanremo e tanti artisti di primo piano agli Eurovision. Una dichiarazione che ha sconvolto anche Fiorello, amico storico del presentatore sempre coinvolto nel progetto Festival.

“Quest’uomo mi fa veramente paura! Stephen King dovrebbe prendere spunto per un nuovo romanzo, da brividi!”, ha commentato Fiorello su X. Il comico sa che, nel caso Amadeus dovesse ripensarci, toccherà anche a lui darsi da fare. Nel frattempo, il conduttore del Festival ha commentato il caso Ferragni-Balocco. L’influencer è stata la co-conduttrice di punta dell’ultima edizione e il presentatore ha voluto dire la sua su questo scandalo che ha occupato totalmente l’attenzione pubblica nelle ultime settimane.