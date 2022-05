Isola dei Famosi: nuovo scontro tra Marco Maccarini ed Estefania Bernal, ecco cosa è successo

Gossip TV

Tensione a L'Isola dei Famosi tra Marco Maccarini ed Estefania Bernal.

Stasera, lunedì 23 maggio 2022, su Canale 5 andrà in onda una nuova e imperdibile puntata de L'Isola dei Famosi. Nell'attesa, in Honduras è scoppiata una nuova discussione tra Estefania Bernal e il nuovo arrivato Marco Maccarini.

Estefania Bernal e Marco Maccarini ai ferri corti a L'Isola dei Famosi

Tensione alle stelle tra i naufraghi a L'Isola dei Famosi. Lo sbarco in Honduras di Marco Maccarini ha stravolto le dinamiche del gioco visto che, sin dal suo arrivo sull'isola, si è protagonista di diversi scontri in particolar modo con Estefania. Il motivo? La gestione del fuoco, fondamentale per la loro sopravvivenza.

"Da due mesi abbiamo un problema con il fuoco. Guarda il fuoco com'è adesso" ha sbottato Estefania contro Marco. Se la modella ha criticato e attaccato il nuovo naufrago del reality show condotto da Ilary Blasi, quest'ultimo l'ha accusata di non collaborare e di criticare il lavoro degli altri: "Non l'ho toccato io, prima c'era il fuoco, non è un problema mio".

Ricordiamo che la nuova puntata de L'Isola dei Famosi andrà in onda stasera, lunedì 23 maggio, in prima serata su Canale 5. Stando alle ultime indiscrezioni riportate da Davide Maggio, il reality show raddoppierà di nuovo il suo appuntamento settimanale, tornando in video nella prima serata del venerdì fino al giorno della conclusione, prevista quest'anno per il 27 giugno prossimo.

