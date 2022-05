Isola dei Famosi, Alessandro Iannoni: la sua permeanza nel reality è in bilico, ecco cosa è successo

Gossip TV

Il primogenito di Carmen Di Pietro, Alessandro Iannoni potrebbe dire addio al reality dell'Isola dei Famosi 16.

Il giovane romano Alessandro Iannoni, primogenito di Giuseppe Iannoni e Carmen Di Pietro con cui ha partecipato in coppia alla sedicesima edizione dell'Isola Dei Famosi, potrebbe dire addio prematuramente al reality di Canale 5.

Isola dei Famosi, Alessandro Iannoni: la sua permeanza nel reality è in bilico

Secondo quanto riportato da Deianira Marzano su Instagram, il figlio della Di Pietro, senz'altro uno dei protagonisti dell'attuale edizione dell'Isola, potrebbe non accettare il prolungamento del programma, la cui fine è prevista per il 27 giugno prossimo. Nel corso degli ultimi giorni, tutti i concorrenti infatti sono stati messi al corrente dello slittamento della data finale e sono liberi di decidere se continuare o lasciare il gioco, senza pagare alcuna penale. Per convincere Alessandro sarebbe persino volato in Honduras un caro amico del giovane romano, i cui motivi che lo spingerebbero a lasciare il reality non sono stati ancora chiariti.

"Domani è l’ultimo giorno per firmare il contratto isola per decidere se continuare o meno. In Honduras anche l’amico di Alessandro, che non vuole firmare, per convincerlo!" Si legge dal profilo di Deianira Marzano.

Nel caso in cui Alessandro dovesse lasciare anticipatamente, l'Isola perderebbe senz'altro uno dei concorrenti più amati. Entrato in sordina, nel corso delle settimane, il giovane romano ha conquistato una grande fetta di pubblico, grazie alla sua indiscutibile simpatia e gentilezza. Un carattere mite e poco avvezzo ai conflitti che viene apprezzato dai telespettatori e da gran parte dei suoi compagni d'avventura, fatta eccezione per Lory Del Santo che di recente ha parlato di lui come un concorrente "fantasma":

"Non parla, si mette lì, mangia quando sua madre gli dà da mangiare - ha dichiarato Lory - È una brava persona, anche disponibili, ma non l’ho mai sentito fare un discorso. È un tipo difettoso, non è un difetto ma una caratteristica. In due mesi in mezzi, ho cercato tante volte di rivolgergli la parola e parla a monosillabi, non si integra. Lui deve affiliarsi ad un gruppo di forte, sennò dove va? Insomma, ha fatto un bel percorso ma come giocatore non mi sono accorta che esisteva”.

