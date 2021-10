Grande Fratello Vip, Lulù Selassié in lacrime: ''Tutti sparlano di me e Manuel Bortuzzo''

Gossip TV

Lucrezia Hailé Selassié, sconfortata a causa della situazione critica con Manuel Bortuzzo, accusa i concorrenti di parlare male di lei.

Sono momenti critici quelli che Lulù Hailé Selassié sta affrontando nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo un flirt iniziato a gonfie vele, Manuel Bortuzzo si è mostrato sempre più insofferente nei confronti della principessa etiope e ha chiuso con lei. Lulù, delusa e amareggiata, si scaglia contro gli inquilini di Cinecittà, rei di parlare male di lei e della relazione con Manuel, lasciandosi andare ad un pianto liberatorio.

Grande Fratello Vip, Lulù scoppia a piangere (VIDEO)

Nella casa del Grande Fratello Vip sembrava essere nato un amore tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia Hailé Selassié. Sembrava, appunto, dato che il gieffino ha deciso di scaricare definitamente la principessa etiope dopo l’ennesima scenata di gelosia immotivata. Da diversi giorni, Manuel sta cercando di frenare l’entusiasmo di Lulù, mettendo in chiaro che la loro non è e non sarà una relazione, ma lei non vuole proprio accettare questo distacco e continua a chiedere a Manuel una seconda occasione. Stanco delle parole della Selassié, Bortuzzo ha sbottato e ha dichiarato di non volere più baci né altro da lei.

La situazione è critica e Lulù è disperata, dal momento che lei tiene in modo particolare a questo flirt. Al risveglio, dopo una notte di chiarimenti a tratti molto duri, la Selassié ha un umore pessimo e scoppia a piangere davanti a Katia Ricciarelli, furiosa con Miriana Trevisan, e alla sorella Clarissa. “Mi viene da piangere veramente. Ho troppi problemi. Appunto perché abbiamo parlato ieri notte, non mi piace che la gente va in confessionale, poi montano i pezzi e questi si vede i film stasera. Poi pensa che tutti lo dicono. Le persone che vanno a parlare là almeno dicano cose belle. Mi sento stressata. Se tu sai che le persone hanno problemi non ci metti il carico, parla di altro”, ha sbottato Lulù, infastidita dai comment dei gieffini sul suo rapporto con Manuel, incolpando anche la redazione per i video che vengono mostrati in puntata.

Secondo lei, infatti, sarebbero state proprio le critiche ad allontanare definitivamente Bortuzzo. Vedendo la sorella al limite, Clarissa è intervenuta e ha spiegato il suo punto di vista: “Tu stai guardando le cose come fossero giganti, mentre è piccola. Hai detto che Manuel ha capito, ti devi veramente calmare. Ma ognuno dice la propria opinione Lulù, questo è contesto del programma, tu non puoi sindacare su cosa dice la gente. Io insisto a dirti di non fare alcune cose, ma è ancora difficile per noi viverla così. Quello che tu fai, a livello emotivo, fa male anche a noi”. Chissà cosa accadrà nelle prossime ore al Gf Vip…

