Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan bacia Nicola Pisu, Katia Ricciarelli sbotta: ''Gatta morta''

Gossip TV

Katia Ricciarelli una furia con Miriana Trevisan, colpevole di aver baciato Nicola Pisu.

Nella casa del Grande Fratello Vip è scoppiata la passione tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan? Dopo il bacio, scambiato per scherzo nella notte, la gieffina ha chiarito la sua posizione nei confronti del collega di Cinecittà, ma quanto accaduto ha suscitato la forte reazione di Katia Ricciarelli. Convinta che Miriana stia giocando con i sentimenti di Nicola, infischiandosene del giudizio che potrebbe avere suo figlio guardandola da casa, la soprano è decisa a fare il nome della showgirl alle Nomination dopo una sfuriata in piena regola.

Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan bacia Nicola Pisu

Dopo aver ammesso di trovare più che interessante Andrea Casalino, la bella Miriana Trevisan si è trovata nuovamente sola a poter esclusivamente sperare in un flirt al Grande Fratello Vip. La Trevisan ha raccontato un sogno erotico, che ha fatto scalpore tra gli inquilini di Cinecittà, segno del suo desiderio di evadere dalle dinamiche della Casa e, perché no, di trovare un partner adatto a liberare le sue ali. Nella notte, dopo una notte di bagordi per il compleanno di Manila Nazzaro, i gieffini si sono ritrovati in camera e hanno iniziato a chiedere a gran voce un bacio tra Miriana e Nicola Pisu.

Lui, dopo essere stato malamente rifiutato da Soleil Sorge, si è gettato tra le braccia della showgirl e le ha strappato un bacio, prima di avvolgerla con un abbraccio e chiederle di dormire insieme. I due hanno, così, trascorso la notte nello stesso letto e al risveglio si sono trovati a dover giustificare questo improvviso interesse agli altri inquilini del Gf Vip, desiderosi di veder nascere un flirt. La Trevisan ha frenato subito, dichiarando di trovare Nicola poco maturo e non adatto a starle accanto a lungo termine, mentre il Pisu è sembrato sinceramente dispiaciuto di non aver potuto avere neppure una chance con la romana.

Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli rimprovera Miriana Trevisan

Per un motivo a noi ignoto, Katia Ricciarelli ha vissuto male questa liaison mai sbocciata e, al mattino, si è svegliata come una furia inveendo contro Miriana. “Io domani nominerò Miriana sicuro. Non sopporto le gatte morte, non mi piace come si comporta. Lei è stata vista da almeno 3 persone a fare le smancerie a Nicola. Poi nega e dice che gioca. Devi dire la verità e non fingere. Mica siamo tutti pazzi. Questa fa la santarellina e nega l’evidenza. Bugiarda in tutto, allora hanno ragione quelli che l’attaccano. Poi ho anche pensato a casa c’ha un figlio questa”, ha sbottato la Ricciarelli decisamente furiosa con Miriana. La soprano si è talmente risentita da decidere di affrontare faccia a faccia la Trevisan, che si è giustificata ribadendo che si è trattato di uno scherzo tra amici.

“Inutile che dici ‘scherzavo io giocavo’. Smettila perché ci sono almeno 5 testimoni adesso che giurano tutto. Dici che non è successo niente, ma ci sono stati degli atteggiamenti. Ma tu sei libera di fare quello che vuoi della tua vita. Però sei una donna e dovresti capire cosa è un gioco e cosa va oltre. Le donne capiscono che non devono dire bugie. Del bacio e del resto sono fatti tuoi, però non negare tutto. Se il tuo era un gioco e basta lo mandavi nel suo letto. Invece avete dormito voi due insieme”, ha sbottato nuovamente Katia, lasciando Miriana decisamente confusa. Voi cosa ne pensate della reazione della Ricciarelli?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.