Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo a Lulù Selassié: "Non voglio i tuoi baci, basta!"

Gossip TV

Nuovo duro confronto al Gf Vip tra Manuel e Lulù.

Manuel Bortuzzo ha deciso di rompere con Lulù Selassiè per viversi la sua esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip da solo. La decisione presa dal nuotatore, però, non sembra aver convinto la principessa che, nella serata di ieri, gli ha chiesto un nuovo confronto.

Manuel rompe con Lulù, nuovo confronto al Gf Vip

Lulù non ha accettato la decisone di Manuel di chiudere la loro relazione e gli ha chiesto una seconda possibilià. "Ma possiamo provare a cercare di andare avanti? A me questa cosa rende molto triste, io voglio che tutto si migliori fra me e te. Possiamo almeno provare? Non voglio che tu sia falso, ovviamente, sarei pazza lo volessi. Proviamoci da domani mattina? Valutiamo da domani mattina, dai" ha dichiarato la principessa del Gf Vip.

"Se dentro di me ho voglia di darti un bacio, posso avere la possibilità di dartelo?" ha aggiunto la Selassié cercando di far cambiare idea a Bortuzzo "Io voglio farti vedere la persona che sono fuori, qua per me è molto stressante. Non fossilizziamoci sui problemi. Andiamo avanti [...] Oggi mi hai detto che volevi dei giorni per pensarci, ora mi dici che non ne vuoi più sapere. Quello che c’è fra me e te, non c’è fra te e Sophie, o te e Soleil, o te e Francesca".

Leggi anche Manuel chiude la relazione con Lulù

Come riporta Biccy, le parole di Lulù hanno innervosito ancora di più Manuel, che ha sbottato: "Il tuo bacio? E’ un atto che non mi interessa avere, non voglio i tuoi baci, per come sono fatto io ai tuoi baci non riesco a dare il valore che vorrei dargli. All’inizio mi sono lasciato andare con te, anzi ci siamo lasciati andare, forse era meglio se ti avessi conosciuto prima di fare certe cose [...] Sono due settimane che dentro sono così. Non mi sento come vorrei essere, quindi i miei sorrisi non sono sorrisi sono segni d’approvazione. Se te ti comporti così con Sophie immagina se ci fidanziamo? Fuori ho trecentomila ragazze attorno. Basta".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.