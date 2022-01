Grande Fratello Vip, Jessica Selassié sbotta: ''Non mi prenderò la colpa di tutto''

Gossip TV

Dopo le ultime tensioni con Sophie Codegoni, Jessica Selassié si ribella alle dinamiche nate al Grande Fratello Vip.

Jessica Selassié è stanca di sentirsi la causa degli attriti tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, ancora furiosa per l’attacco della madre della milanese durante la puntata del Grande Fratello Vip. La principessa etiope ribadisce di aver esagerato, ma di essere stata spinta ad un comportamento tanto aperto dalle battute che Sophie e Alessandro le rivolgevano per primi.

Grande Fratello Vip, l’ira funesta di Jessica Selassié

Sono giorni difficili per Jessica Selassié, che è diventata il bersaglio di Sophie Codegoni dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip. La principessa etiope è stata accusata di aver parlato male di Codegoni e del rapporto con Alessandro Basciano, tentando in ogni modo di insinuarsi tra i due innamorati e far capitolare l’affascinante deejay. Dopo aver riflettuto a lungo sulla delicata situazione, mentre la sorella Lulù attacca apertamente Sophie, Jessica ha voluto mettere in chiaro che non prenderà lei tutte le colpe, dal momento che è stata la coppia a continuare a gravitarle attorno per tutto questo tempo.

“Io do attenzioni che altre persone non gli danno. Alessandro è venuto da me a cercarmi, mi faceva ridere che me lo chiedesse a me e quindi la battuta era un gioco. Non le farò più queste battute”, ha ammesso Jessica mentre Miriana l’ha invitata a distaccarsi, facendole notare che tutti e tre hanno esagerato. “È andato troppo avanti questo gioco, non per colpa mia solamente. Ognuno si riconoscesse le proprie colpe, perché è facile scaricare le colpe alla terza in comodo, non me le prendo io le colpe totali. Buona e cara ma scema non mi ci si fa nessuno. La cosa doveva essere fermata da tutti, non darmi il cinque e fare altre battute!”, ha concluso Selassié, ormai sul piede di guerra. Fortunatamente, le parole di Jessica hanno iniziato ad instillare il dubbio in Sophie, che si è resa disponibile ad un confronto. La principessa etiope e la milanese hanno fatto pace, sotto lo sguardo di Lulù Selassié, che continua a mettere in guardia Codegoni dall'improvviso avvicinamento di Soleil Sorge.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.