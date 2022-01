Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni e Jessica Selassié fanno pace! (VIDEO)

Gossip TV

Dopo aver trascorso l’ultima settimana distanti, accendendo discussioni al Grande Fratello Vip, Jessica e Sophie fanno pace.

Arriva finalmente la pace tra Sophie Codegoni e Jessica Selassié. Entrambe ferite dalle ultime dinamiche che si sono create nella casa del Grande Fratello Vip, le gieffine hanno trascorso la settimana tenendosi a debita distanza l’una dall’altra, per poi ritrovarsi dopo un lungo sfogo e un abbraccio sentito.

Grande Fratello Vip, Sophie e Jessica tornano a fare squadra

I tradimenti sono all’ordine del giorno nella casa del Grande Fratello Vip e il pubblico adora vedere due amiche rivoltarsi l’una contro l’altra, abbaiandosi addosso la verità sul rapporto e su ciò che non gradiscono dei rispettivi atteggiamenti. Dopo aver passato settimane in tensione, a causa delle continue battutine tra Jessica Selassié e Alessandro Basciano, Sophie Codegoni è stata scossa dalla visita della madre Vittoria, che l’ha messa in guardia sulle reali intenzioni della principessa etiope. Mentre l’intervento della donna è stato molto criticato, Jessica ha preso le distanze da Sophie, dopo che le due amiche si sono scambiate una Nomination di ripicca, finendo al televoto.

Trascorsi giorni di totale amarezza, grazie all’intervento di Lulù Selassié che non vede di buon occhio l’amicizia tra Sophie e Soleil Sorge, le due gieffine si sono affrontate in un sincero confronto. “Proprio perché dai valore all’amicizia che non mi aspettavo ti comportassi così. La parte offesa sono anche io non sono solo te, tua madre ha usato parole molto pesanti”, ha affermato Jessica. “Io sono la carnefice? Fino a prova contraria, mia madre mi ha semplicemente detto di allontanarti perché c’è energia negativa. Ci giocavamo insieme, dopo un po’ le battute divertenti sono finite perché venivano fatte alle mie spalle. Anche io posso pensare che se fossi stata mia amica, avresti dovuto parlarmi e invece mi sono presa anche io la Nomination, non è che hai pianto solo tu”, questa la replica della milanese.

“Io la situazione in generale l’avrei vissuta diversamente. La Nomination l’ho presa anche io per colpa tua, vedendomi piangere avresti dovuto venire. Io le cose le faccio senza malizia, ti ho detto che mi piaceva Alessandro ma la cosa mi è passata […] So che forse sono andata oltre, e ti questo chiedo scusa. Da lunedì io non ho mai fatto battute, se lui viene a parlarmi, noi parliamo di altro. Ci siamo rimaste male entrambe, io mi aspettavo che venissi a parlarmi dato che mi sono sentita ferita dalle parole di tua mamma”, ha ammesso Selassié pronta a lasciarsi tutto alle spalle. Lulù ha chiesto a Sophie di non continuare a dare corda a Soleil, perché è certa che l’influencer la stia usando, ma la modella non vuole sentire ragioni ed è pronta a correre il rischio. Dopo il confronto, Jessica e Sophie si sono abbracciate, pronte a ricominciare insieme il percorso al Gf Vip.

