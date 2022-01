Grande Fratello Vip, Lulù Selassié furiosa per l'avvicinamento di Sophie Codegoni a Soleil Sorge: "Basta fare la sua amica"

Gossip TV

Lulù mette in guardia Sophie da Soleil.

Nella Casa del Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni e Soleil Sorge sembrano aver ritrovato la complicità di un tempo. Il loro riavvicinamento, però, che ha fatto infuriare Lulù Selassié, che ha consigliato alla modella di prendere le distanze dall'influencer.

L'avvertimento di Lulù Selassié a Sophie Codegoni

"Stai a fa l’amicona con questa. Ci stai insieme, ci ridi, guarda che io vedo tutto e ci rimango molto male" ha dichiarato Lulù a Sophie cercando di metterla in guardia da Soleil "Quella è una persona che mi odia e tu ti fai prestare i vestiti da lei. Ti presto io i vestiti che sono molto più belli. Io ho pianto con Manu per questa cosa che combini. Stai con lei, vedrai poi. Te ne accorgerai in futuro. Io so che ho ragione e non mi sbaglio".

La Selassié ha continuato attaccando duramente la Sorge: "Quella mi odia, stai con persone che mi odiano e questo è brutto! Vivi nel mondo delle favole svegliati. Pensavo di aver trovato un’amica e invece non è così. Non voglio avere nulla a che fare con quella persona e tu invece ci passi tutto il tempo. [...] Quella ci odia e odia pure te, si è attaccata soltanto perché non se la calcola più nessuno. Sf***ta, che in puntata viene dopo che tua mamma aveva detto quelle cose su Jessica".

L'avvertimento di Lulù non è per niente piaciuto a Sophie, che ha sbottato affermando: "Se sbaglio saranno cavoli miei, però seguo la mia testa. Non mi interessa di quello che c’è stato in passato con Soleil, se adesso sento verità io sto bene e sto anche con lei. Ti dico che a me dispiace soltanto perché metti in dubbio la nostra amicizia. Noi abbiamo un rapporto che va oltre tutto e tutti. Con Sole ce ne siamo dette di tutti i colori, ma sempre in faccia. Poi comunque lei per me c’è sempre stata quando non stavo bene e lo stesso ho fatto io per lei".

