Grande Fratello Vip, Daniele Dal Moro spiazza e svela tutto: ''Ricoverato in ospedale, portato via in ambulanza''

Gossip TV

Daniele Dal Moro è sparito per qualche ora dal Grande Fratello Vip e, pur non rivelando cosa gli è successo, ha ammesso di essere trasportato d’urgenza in ospedale.

Daniele Dal Moro ha lasciato per alcune ore la casa di Cinecittà e il fatto non è passato inosservato ai fan del Grande Fratello Vip. L’ex tronista di Uomini e Donne, riapparso a poche ore dalla diretta su Canale 5, si è lasciato scappare il motivo della sua assenza: ricovero d’urgenza al pronto soccorso con tanto di ambulanza a sirene spiegate.

Grande Fratello Vip, cosa è successo a Daniele Dal Moro

Nella casa del Grande Fratello Vip è scoppiata una contenuta ma significativa epidemia di Covid, che ha costretto molti concorrenti a ritirarsi momentaneamente in attesa di tornare ad essere negativi e poter riprendere il gioco. Sono molti i concorrenti costretti a lasciare improvvisamente la casa di Cinecittà e, mentre Patrizia Rossetti e Wilma Goich si riprendono e sono pronte a riabbracciare i loro compagni di viaggio, c’è anche chi mostra i sintomi e viene allontanato nella speranza che non sia troppo tardi. È il caso di Daniele Dal Moro? Il gieffino è improvvisamente scomparso per alcune ore, allarmando i fan che seguono la diretta dalla casa più spiata d’Italia e si sono accorti della sua assenza non giustificata.

Daniele, accusato da Oriana Marzoli di averla insultata, ha fatto poi ritorno al Gf Vip poco prima della diretta su Canale 5, dove si è reso protagonista di uno scontro con i Donnalisi. Proprio ad Edoardo Donnamaria, dopo la fine della puntata, Daniele ha confidato di essersi assentato per motivi di salute, trasportato in ospedale dall’ambulanza, pregandolo dunque di non farlo alterare vista la sua condizione.

“Allora non mi fate arrabbiare. Io non dovrei nemmeno alterarmi, perché ti garantisco che ieri sera mi hanno ricoverato d’urgenza in ospedale. Ed è venuta anche l’ambulanza. L’unica persona che non dovrebbe incavolarsi sono io perché dovrei solo che stare tranquillo - riporta Biccy - Però certe cose mi stanno così sul cavolo che non ce la faccio a stare zitto”.

Daniele ha ammesso di aver avuto un malessere fisico e tutti hanno pensato immediatamente al Covid, teoria al momento da escludere dato che, se così fosse stato, il gieffino sarebbe stato trattenuto lontano dagli altri concorrenti dopo accurati controlli medici. Insomma, sembra che adesso Dal Moro si sia completamente ripreso e al pubblico non tocca che sperare che si tratti di un falso negativo, per non perdere l’ennesimo concorrente nel giro di poche settimane.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.