Grande Fratello Vip, Daniele Dal Moro non è più nella casa. Colpa del Covid?

Da qualche ora, anche Daniele Dal Moro non è più inquadrato all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Che sia anche lui stato contagiato dal covid? Ecco cosa sappiamo.

Potrebbero essere sette e non più sei i vipponi colpiti dal Covid-19. Ad aggiungersi alla lunga lista dovrebbe esserci anche il nome di Daniele Dal Moro, il quale da qualche ora sembra scomparso dai radar del Grande Fratello Vip.

Daniele Dal Moro ha il covid?

Sembra che il vippone veneto si sia sentito poco bene durante la notte e sia stato chiamato in Confessionale dagli autori. Ormai, è diventata una prassi questa: essere chiamati in Confessionale e non fare ritorno nella casa del GFVip è uguale a essere positivo al Covid-19.

Dato che sono ore che Dal Moro non viene inquadrato dalle telecamere, sembra abbastanza certo che anche il suo nome debba essere aggiunto alla lista dei vipponi contagiati.

A loro, ancora all'interno della casa, dobbiamo aggiungere anche Pamela Prati che si è contagiata dopo essere uscita dal programma e ora attende di guarire, per poter riabbracciare Marco Bellavia, con cui avrebbe iniziato una storia. Anche se su questo punto, persino Silvia Toffanin stente a credere alla veridicità delle parole della vip.

Intanto, tra poche ore andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip e scopriremo se i nostri pronostici sono corretti e se anche Daniele Dal Moro è da segnare nella lunga lista di gieffini momentaneamente eliminati a causa del virus.

