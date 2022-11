Grande Fratello Vip, Oriana Marzoli contro Daniele Dal Moro: "Mi ha detto una frase troppo brutta, mi odia"

Gossip TV

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro ai ferri corti al Grande Fratello Vip.

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli sono ormai ai ferri corti al Grande Fratello Vip. L'ex tronista di Uomini e Donne non ha per niente gradito il comportamento assunto dall'influencer venezuelana, che ha cercato in tutti i modi di tirarlo in mezzo ad un triangolo amoroso con Antonino Spinalbese.

Lo sfogo di Oriana Marzoli contro Daniele Dal Moro al Gf Vip

Oriana Marzoli continua a stare nel mirino della maggior parte dei concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip. Tra questi anche il modello Daniele Dal Moro che ha deciso di chiudere ogni rapporto con Oriana Marzoli. Senza mezzi termini, infatti, il giovane ha affrontato la giovane usando parole poco carine:

Non mi interessa che ti scusi. Levati non voglio parlarti. Ti avevo avvisata che non volevo clip o situazioni del genere. Non mi piace essere messo in mezzo a queste dinamiche. Te l’avevo detto e tu hai continuato. Io so bene come finiscono queste storie, ho già fatto il Grande Fratello. Ti avevo avvisata ‘lasciami stare non continuare’ e tu invece hai continuato. Sappi che io ti nominerò fino alla fine!

Le parole usate da Daniele hanno spiazzato e deluso Oriana. Come riportato da Biccy, parlando con Sarah Altobello, Luciano Punzo e Nikita Pelizon, la concorrente venezuelana non ha nascosto il suo dispiacere:

Mi nomineranno quasi tutti e va bene così. Non sto simpatica a tanti. Mi nomina Daniele, Micol, Giaele e il Tavassi. Almeno me lo dicono in faccia che non mi sopportano. A me dispiace però che Daniele proprio mi odia. Mi ha detto una frase troppo brutta. Oggi ci sono rimasta proprio malissimo, mi ha guardata e mi ha detto ‘tu hai solo un neurone e nemmeno ti funziona’. Come se fossi una stupida.

