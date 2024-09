Grande Fratello, Ilaria, Pamela ed Eleonora di Non è La Rai sono concorrenti ufficiali: il video

Gossip TV

Dopo i recenti rumors sulle tre ex ragazze di Non è La Rai come concorrenti del Grande Fratello, poco fa è arrivata la conferma ufficiale, Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi ed Eleonora Cecere faranno parte del cast della nuova edizione e parteciperanno come unico concorrente (come in passato è accaduto per i fratelli Rodriguez e le sorelle Selassiè).

Il trio formato dalle ragazze del programma cult di Gianni Boncompagni, vanno ad aggiungersi ai nomi degli altri volti noti già annunciati per il programma, l'attore Luca Calvani e la cantante dei Gazosa, Jessica Morlacchi.

Pamela Petrarolo

Pamela, nata a Roma il 10 novembre 1976, ha intrapreso la sua carriera televisiva da giovanissima, partecipando alle trasmissioni televisive più popolari degli anni '90. Il suo debutto avviene in Domenica In, durante le edizioni condotte da Irene Ghergo e Gianni Boncompagni. Tuttavia, il grande successo arriva nel 1991 con la sua partecipazione a Non è la Rai, un programma che la consacra come volto noto al grande pubblico. Oltre al successo televisivo, Pamela si cimenta anche nella musica. Nel 1994, pubblica il suo primo album da solista, "Io non vivo senza te", seguito l’anno successivo dall’album "Niente di importante", che contiene principalmente brani in italiano. Questi lavori le permettono di esplorare anche il mondo della musica, ampliando il suo percorso artistico. Negli anni 2000, Pamela fa il suo ritorno sul piccolo schermo, partecipando a diversi programmi e reality show. Tra questi spiccano la sua presenza a La fattoria 3 nel 2005, All Together Now, e la sedicesima edizione de L'Isola dei Famosi, dove dimostra di essere una figura di riferimento del panorama televisivo italiano.

Ilaria Galassi

Ilaria nasce ad Avezzano il 10 luglio 1976 e inizia la sua carriera televisiva giovanissima. Il suo debutto avviene a Domenica In nel 1990, ma è con Non è la Rai e i suoi spin-off che raggiunge una popolarità notevole. Durante la partecipazione al programma di Gianni Boncompagni, Ilaria consegue anche il diploma di maturità, dimostrando di saper gestire sia la sua carriera artistica che gli impegni scolastici. Dopo la fine dell'esperienza a Non è la Rai, Ilaria continua a lavorare nel mondo dello spettacolo come modella. Tuttavia, nel 1996, deve rinunciare al ruolo di velina a Striscia la Notizia a causa di un incidente alla gamba che le impedisce di continuare a ballare. Negli anni successivi, Ilaria si dedica alle telepromozioni per numerosi programmi televisivi e negli anni Duemila prende parte a trasmissioni come Buona Domenica e Maurizio Costanzo Show, continuando a mantenere una presenza costante sul piccolo schermo. La vita di Ilaria non è stata facile, ha soli 24 anni, infatti, ha rischiato di morire per un aneurisma congenito al cervello per cui ha dovuto sottoporsi ad una lunga riabilitazione.

Eleonora Cecere

Eleonora, nata il 10 ottobre 1978, ha iniziato il suo percorso nel mondo dello spettacolo studiando fin da bambina danza e recitazione. Il suo talento le permette di entrare a far parte del cast di Non è la Rai, dove conquista il pubblico con la sua energia e presenza scenica. Oltre alla televisione, Eleonora si fa strada anche nel cinema, lavorando con alcuni dei più grandi registi italiani, tra cui Federico Fellini, Vittorio Gassman, Ettore Scola e Sergio Castellitto. La sua carriera si sviluppa tra collaborazioni televisive, cinematografiche e teatrali, rendendola un’artista poliedrica. Attualmente, Eleonora è pronta a mettersi nuovamente in gioco partecipando al Grande Fratello, dove farà squadra con Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo, due volti con cui ha condiviso il successo degli anni '90. A marzo 2024, le tre hanno collaborato per un progetto musicale, dando vita al singolo "Sola tu mi vuoi", un’ulteriore prova della loro voglia di innovare e restare protagoniste nel panorama dello spettacolo italiano.

