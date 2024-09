Grande Fratello, Jessica Morlacchi è la seconda concorrente ufficiale del reality [VIDEO]

News TV

Dopo Luca Calvani, la pagina ufficiale del GF annuncia anche l'entrata di Jessica Morlacchi nella Casa più spiata d'Italia!

Jessica Morlacchi è ufficialmente la seconda concorrente della nuova edizione del Grande Fratello: sulla pagina Instagram ufficiale del reality di Canale5 è apparso il breve video che la introduce, dopo Luca Calvani.

Grande Fratello, Jessica Morlacchi è pronta a entrare nel reality

Dopo Luca Calvani, il GF ha annunciato che a varcare la porta rossa della Casa più spiata d'Italia sarà Jessica Morlacchi. Nata a Roma nel 1987, Jessica Morlacchi è una nota cantante e musicista italiana. Nel 1998 entra a far parte degli Eta Beta, che nel 2000 diverranno i Gazosa, con cui vince il Festival di Sanemo nel 2001 nella categoria nuove proposte. Con il tormentone Www.mipiacitu arriva per la giovane artista un successo enorme.

Dal 2003 decide di lasciare il gruppo e di intraprendere la carriera da solita: collabora con Marco Masini e con lui partecipa ancora a Sanremo. Nel 2013 partecipa a The Voice of Italy, entrando nella squadra di Riccardo Cocciante. Nel 2019 è concorrente di Ora o mai più, su Rai1, e ancora a Tale e Quale Shoe. Dal 2020 al 2023 è parte del cast fisso di Oggi è un altro giorno, con Serena Bortone. Nell'ottobre del 2022 il collega Memo Remigi la molesta in diretta tv, sollevando un polverone che porterà fortunatamente all'allontanemento di Remigi dalla trasmissione.

Ora, dopo una lunga carriera come musicista e in tv, Jessica Morlacchi è pronta a varcare la porta rossa della Casa del GF. Nei commenti sotto il video pubblicato dal GF per presentarla, Morlacchi ha commentato entusiasta:

"Ragazzi sto piangendo di gioia.. nel frattempo sono molto tesa ed emozionata. Grazie a tutti i miei amici che hanno scritto qui sotto un messaggio per me.. siete tutti nel mio cuore. Grazie anche alle persone che seppur non conoscendomi personalmente hanno speso una parola gentile nei miei confronti!!!Avanti tutta!"

GF, i primi concorrenti ufficiali del programma

Oggi, giovedì 5 settembre, l'account ufficiale del GF ha rivelato i nomi dei primi concorrenti ufficiali: Luca Calvani, noto attore e conduttore, e Jessica Morlacchi. Tra le varie indiscrezioni trapelate in questi giorni emergono anche altri vip, come Iago Garcia, mentre altri nomi che sembrano oramai certi sono quelli di Lino Giuliano di Temptation Island e Clarissa Burt, Clayton Norcross, Enzo Paolo Turchi e Pamela Petrarolo.

La nuova edizione del GF tornerà in onda il 16 settembre, condotta ancora una volta da Alfonso Signorini e con Cesara Buonamici come opinionista della trasmissione. Accanto a lei,Rebecca Staffelli sarà nuovamente responsabile della gestione della dimensione social del programma, assicurando un’interazione costante con i fan attraverso le piattaforme online.

