Grande Fratello, Luca Calvani è il primo concorrente ufficiale della nuova edizione! [VIDEO]

Con un annuncio sui social, l'account ufficiale del GF ha svelato il nome del primo concorrente: Luca Calvani! Ecco tutto ciò che sappiamo!

Tempo di tornare nella Casa più spiata d'Italia: a qualche settimana dall'inizio della nuova edizione del Grande Fratello, i canali ufficiali del reality di Canale5 hanno rivelato il primo concorrente ufficiale. Si tratta di Luca Calvani, attore e conduttore televisivo, come annuncia il video postato sugli account ufficiali del programma condotto da Alfonso Signorini.

GF, Luca Calvani è il primo concorrente ufficiale: il video di presentazione!

Luca Calvani è pronto a varcare la Porta Rossa della Casa del GF: noto attore e conduttore, nonché giudice di Cortesie per gli Ospiti, Luca ha recitato in diverse fiction italiane, come Distretto di Polizia. Il debutto al cinema avviene con Le Fate ignoranti di Ferzan Ozpetek. Nato a Prato il 7 agosto 1974, ha studiato recitazione all’Actor’s Studio a New York. Ha proseguito il suo percorso all’Accademia d'arte drammatica Silvio d’Amico. Nella sua lunga carriera, Calvani ha anche calcato le passerelle del mondo della moda e ora è pronto a mettersi in gioco come concorrente del Grande Fratello.

Sotto il post che annunciava il suo ingresso nella Casa e che è stato pubblicato dall'account Instagram del GF, Calvani è intervenuto a commentare:

"Pronto! (Quasi…) Grazie a tutti per l’affetto che mi state già dimostrando! Ci vediamo nella Casa!"

Luca Calvani ha anche preso parte nel 2004 a Uomini e Donne e nel 2006 ha vinto L’isola dei famosi. Ha recitato nel film To Rome with Love di Woody Allen e in altre produzioni internazionali, come Sex and The City e Beautiful. Dalla relazione con Francesca Arena è nata la figlia Bianca, mentre nel 2022 fa coming out ed esce allo scoperto con il compagno Alessandro Franchini.

GF, ecco tutti i papabili concorrenti della nuova edizione

La nuova edizione del GF tornerà in onda il 16 settembre, condotta ancora una volta da Alfonso Signorini e con Cesara Buonamici come opinionista della trasmissione. Accanto a lei, Rebecca Staffelli sarà nuovamente responsabile della gestione della dimensione social del programma, assicurando un’interazione costante con i fan attraverso le piattaforme online.

Per quanto riguarda i concorrenti, nelle ultime settimane non sono mancati i rumors sui papabili gieffini. Tra i nomi dei possibili partecipanti ci sarebbero alcuni anticipati da Fanpage.it come Iago Garcia, mentre altri nomi che sembrano oramai certi sono quelli di Lino Giuliano di Temptation Island e Clarissa Burt, Clayton Norcross, Enzo Paolo Turchi e Pamela Petrarolo.

Tra i concorrenti nip ci sarebbe Michael Castorino, organizzatore di feste per bambini e nella giornata di ieri è stato svelato il nome di Lorenzo Spolverato, modello e attore, la cui presenza però sembrerebbe già a rischio, come riporta Davide Maggio:

"C’è, tuttavia, un però: il concorrente ha già girato la clip di presentazione, ma il suo contratto non è stato ancora firmato e pare che ci sia qualche incertezza sulla sua presenza nel reality di Alfonso Signorini"

