Can Yaman sposa Diletta Leotta? Le Foto della romantica proposta del protagonista di Daydreamer

Nei cieli di Roma appare un aereo con la proposta di matrimonio di Can Yaman a Diletta Leotta: la star di Daydreamer si sposa?

Can Yaman e Diletta Leotta sono bellissimi e innamorati. Il protagonista di Daydreamer si è sbilanciato sui social, mostrandosi felice e appagato al fianco della giornalista siciliana. Tra un incontro romantico e l’altro, nel cielo di Roma è apparsa la dolce e inaspettata proposta di nozze ufficiale da parte dello Yaman. Il divo turco è pronto a sposare la Leotta?

Can Yaman si sposa? La proposta della star di Daydreamer

Can Yaman ama l’Italia, i fan italiani, il cibo della Penisola e l’aria di casa che si respira nel nostro bellissimo Paese. Ora, sembra che la star di Daydreamer ami anche una donna italiana, ovvero l’affascinante siciliana Diletta Leotta. La coppia si è conosciuta nella Capitale e il loro incontro è stato immortalato da Chi, suscitando scalpore nei fan di Erkenci Kus che da sempre vorrebbe vedere l’attore al fianco di Demet Ozdemir. Mentre l’attrice si vendica con un nuovo fidanzato, Can è al settimo cielo e fatica a nascondere i suoi sentimenti al mondo. Se inizialmente lo Yaman era rimasto offeso dall’attenzione mediatica riservata alla sua storia d’amore con la Leotta, arrivando addirittura a rendere inaccessibili i suoi profili sociali, adesso il turco vuole gridare a tutti il suo amore. Anche Diletta si è sbilanciata su Instagram, condividendo una foto che la ritrae persa negli occhi di Can al tramonto, nel giorno di San Valentino. Sembra, infatti, che lui abbia mollato in fretta e furia il set di Sandokan per raggiungere la sua amata nel giorno più romantico dell’anno.

Daydreamer, Can Yaman ha chiesto a Diletta Leotta di sposarlo

La relazione procede a gonfie vele, talmente a gonfie vele che nel cielo di Roma è apparso un messaggio inaspettato da parte dello Yaman. Un aereo, come quelli che passano sopra la casa del Gf Vip, ha sbandierato una proposta di matrimonio shock che recita: “Diletta mi vuoi sposare? Ti amo, tuo Can”. Inutile dire che i fan dello Yaman si sono riversati su Twitter, pronti a giurare che si tratti di un semplice scherzo o di una trovata pubblicitaria, dato che sarebbe strano vedere l’attore all’altare per una relazione ancora molto giovane. Invece, se un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza e tre indizi fanno una prova, sembra che la proposta sia del tutto reale. Diletta, infatti, è apparsa sul piccolo schermo con niente di meno che un anello sormontato da un diamante e una banda di platino. Quindi, ricapitoliamo: foto e dediche sui social, l’aereo e l’anello... Lo Yaman sta per infrangere il sogno di milioni di fan presentandosi all’altare con la Leotta?

